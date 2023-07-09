وكالة الرأي الفلسطينية وكيل "الأسرى" يهنئ القيادي "يوسف" بالإفراج عنه من سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الإفراج عن مستوطن شارك في هجمات ضد الفلسطينيين بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية بحر يهنئ النائب حسن يوسف بالحرية من سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون المرأة" تناقش الخطة التشغيلية لعام 2024 وكالة الرأي الفلسطينية كتائب القسام تستعرض موقع إحدى عملياتها في مخيم جنين وكالة الرأي الفلسطينية مرور الوسطى تفتتح دورة " فن التخاطب ومهارات ضابط الإشارة " وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث" تَضبط قرابة 4 آلاف قطعة مُفرقعات برفح وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تضبط "طناً ونصف" من المواد الغذائية لارتفاع أسعارها وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مقدسيا ويمدد توقيف آخرين وكالة الرأي الفلسطينية 4073 اعتداءً من قبل الاحتلال على الفلسطينيين بالنصف الأول من العام
أخبار » الأخبار الحكومية

بحر يهنئ النائب حسن يوسف بالحرية من سجون الاحتلال

09 تموز / يوليو 2023 05:41

بحر يهنئ النائب حسن يوسف بالحرية من سجون الاحتلال
بحر يهنئ النائب حسن يوسف بالحرية من سجون الاحتلال

غزة - وكالة الرأي:

هنأ رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، النائب د. حسن يوسف (65 عاما) من بلدة بيتونيا برام الله، بتحرره من سجون الاحتلال، بعد اختطاف دام 20 شهراً.

وأشاد د. بحر بصمود وثبات النائب يوسف وتضحياته؛ مؤكداً أن الاحتلال لن يفلح في عزل النواب عن أبناء شعبهم وقضيتهم، وأن كل محاولات الاحتلال بتغييبهم لن يكتب لها النجاح.

وأكد د. بحر على أن اختطاف الاحتلال لنواب الشعب الفلسطيني مخالف لكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، وجريمة لا بد أن يحاسب عليها الاحتلال.

وبين أن المجلس التشريعي لا يدخرًا جهدًا من أجل فضح ممارسات الاحتلال بحق أسرانا الأبطال الذين يقبعون خلف قضبان الاحتلال، مطالبا المنظمات الدولية بالضغط للإفراج عن جميع النواب المختطفين في سجون الاحتلال.

وأمضى النائب حسن يوسف 24 عاما في سجون الاحتلال، تعرض خلالها لـ20 اعتقال، آخرها في الثالث عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول لعام 2021، من منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله عقب اقتحام البلدة بقوات كبيرة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توزيع منحة مؤسسة "بنات من أجل الحياة" لعدد من طالبات جامعة الإسراء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟