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حصيلة فلسطين ترتفع إلى (13) ميدالية

هنية يشيد بما حققه أبطال فلسطين في الدورة الرياضية بالجزائر

10 تموز / يوليو 2023 08:11

هنية يشيد بما حققه أبطال فلسطين في الدورة الرياضية بالجزائر
هنية يشيد بما حققه أبطال فلسطين في الدورة الرياضية بالجزائر

غزة- وكالة الرأي

أشاد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، بما حققه أبطال فلسطين المشاركين في الدورة الرياضية العربية الـ(15) التي تستضيفها الجزائر، بعد حصد فلسطين (13) ميدالية 4 ذهبيات وفضيتان و7 برونزيات.

وأكد هنية، أن لحظات رفع العلم الفلسطيني وسماع النشيد الوطني أثناء تتويج الأبطال يمنح السعادة والفخر بهذه الإنجازات التي لم تتحقق إلا بالصبر والجهد الكبير الذي بذله الأبطال وبدعم ومتابعة من اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.

ووجه هنية التهاني للفريق جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية، وشكر جهوده التي أثمرت عن ارتقاء الرياضة الفلسطينية وتسجيل مشاركة تاريخية للمرة الأولى تحصد فيها فلسطين هذه النتائج والميداليات.

كما شكر الأبطال وعبر فخره بهم وبما حققوه لوطنهم وإسعاد شعبهم رغم الظروف الصعبة وقلة الإمكانات، وقال:" هذه الإنجازات ستضيف المزيد من الدافعية لدى الرياضيين وفي كافة الألعاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق الإنجازات واعتلاء منصات التتويج".
 

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