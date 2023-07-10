وزارة الأوقاف تنشئ مركزًا لصيانة المصاحف

غزة - وكالة الرأي:

أنشأت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مركزًا لصيانة المصاحف الممزقة، كما خصصت مكانًا لحرق والتخلص من الكتب والأوراق التي تحتوي على آيات قرآنية؛ وعبارات بلفظ الجلالة، حفاظًا على حرمتها، ومنعًا لرميها في أماكن لا تتناسب مع قداستها.

بدوره اطلع وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا على سير العمل داخل المركز، مبيناً أنه تم تخصيص قطعة أرض شرق مدينة غزة؛ لحرق الأوراق والتخلص من الكتب الدينية البالية والقديمة، التي تحوي نصوصًا قرآنية أو عبارات باللغة العربية".

وفيما يتعلق بآلية العمل في المركز أشار الأغا إلى أن مديريات الأوقاف في المحافظات تستقبل من المساجد والمواطنين أوراق المصاحف الممزقة، والكتب الدينية القديمة، ومن ثم تُرسلها الى مركز صيانة المصحف الشريف الكائن بمنطقة عسقولة، حيث تجري عملية الفرز والصيانة الصالح منها، منوهًا بأن المصاحف التي لا يمكن معالجتها والاستفادة منها مرة أخرى يتم حرقها، وتحويلها إلى رماد، ثم دفنه.