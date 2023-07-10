متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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10 تموز / يوليو 2023 08:41
غزة - وكالة الرأي:
نشرت وزارة الزراعة الفلسطينية متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، والتي جاءت على النحو التالي:
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