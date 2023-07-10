تعليم غرب غزة تكرم المعلمين المُجتازين دورة الإدارة المدرسية

غزة - وكالة الرأي:

نظمت مديرية التربية والتعليم غرب غزة حفل تكريم للمعلمين الذين اجتازوا دورة تدريبية حول الإدارة المدرسية، وقد اجتاز الدورة عدد من المعلمين والمعلمات، وفي هذا الإطار، قام مدير التربية والتعليم بتكريم المعلمين الذين اجتازوا الدورة وترشيحهم لمنصب مدير مدرسة.

وحضر التكريم أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم غرب غزة، وأ. أشرف حرز الله مدير عام المعهد الوطني للتدريب وعدد من رؤساء أقسام المديرية إلى جانب المحتفى بهم من معلمين ومعلمات.

وقد أشار أ. نور الدين إلى أهمية الإدارة المدرسية في تطوير وتحسين جودة التعليم، وكيف يمكن للإدارة المدرسية الناجحة أن تساهم في تحسين الأداء العام للمدرسة وتحقيق أهداف التعليم بشكل أفضل.

وأكمل مدير التربية والتعليم التكريم بتوجيه الدعوة للمعلمين المكرمين للاستعداد للمرحلة القادمة بثقة وتفاؤل، وأشار إلى أن دور المدير المدرسة يُعد من أهم الأدوار التي تسهم في رفع جودة التعليم وتطوير بيئة تعليمية محفزة ومثيرة للطلاب والمعلمين على حد سواء.

ومن جانبه تعهد مدير عام المعهد الوطني أ. أشرف حرز الله بتقديم الدعم اللازم للمعلمين الذين سيتم تعيينهم كمدراء مدارس، من خلال توفير البرامج التدريبية و ورش العمل التي تعزز من مهارات الإدارة والقيادة التي يحتاجونها في مهامهم الجديدة.

واختتم أ. حرز الله حديثه بتأكيد أن المعلمين المكرمين يمثلون نموذجًا يحتذى به لبقية الهيئة التعليمية، وأنهم يمثلون أمل المجتمع في تحقيق التطور والتقدم في مجال التعليم.

وأكد أ.عوض رئيس قسم الإدارات المدرسية أن هذا التكريم يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتحسين جودة التعليم في المدارس التابعة للمديرية، وتشجيع المعلمين على الاستمرار في تعلم المزيد من المهارات والمعارف المتعلقة بالإدارة المدرسية، والعمل على تحقيق أهداف التعليم بشكل أفضل وأكثر فعالية.

بدورهم أعرب المعلمون المكرمون عن سعادتهم وامتنانهم لتلك الدورة التدريبية والترشيح لمنصب مدير مدرسة، وأكدوا على التزامهم بتطبيق المعارف والمهارات التي اكتسبوها خلال الدورة في العمل الإداري اليومي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التكريم يعكس الاهتمام الذي توليه مديرية التربية والتعليم بالمعلمين والمعلمات ودورهم في نجاح عملية التعليم والتعلم، ويشكل دعم مديرية التربية والتعليم غرب غزة للمعلمين الناجحين وترشيحهم للمنصب الإداري فرصة حقيقية لتحسين البيئة التعليمية وتعزيز جودة التعليم في مدارس المديرية.