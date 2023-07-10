كأس كونكاكاف الذهبية: بنما تقسو على قطر برباعية وتقصيها من ربع النهائي

ودّعت قطر كأس كونكاكاف الذهبية لكرة القدم بخسارة قاسية أمام بنما برباعية نظيفة، في استاد كاوبويز في مدينة أرلينغتون في ولاية تكساس، في الدور ربع النهائي من البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا حتى 16 تموز/يوليو الجاري.

وعلى الملعب نفسه، بلغت المكسيك، حاملة اللقب ثماني مرات، الدور نصف النهائي بتغلبها على كوستاريكا بثنائية نظيفة حملت توقيع أوربيلين بينيدا من ركلة جزاء (52) وإريك سانشيس (87).

وتواجه بنما في مشاركتها الحادية عشرة والعاشرة تواليًا، في الدور نصف النهائي الفائزة من مواجهة كندا والولايات المتحدة الأحد في سينسيناتي التي تستضيف أيضًا لقاء غواتيمالا وجامايكا.

وفرض البنمي اسماعيل دياس نجم يونيفيرسيداد كاتوليكا الإكوادوري نفسه نجمًا للمباراة بتوقيعه على ثلاثية سجلها في الشوط الثاني.

وقست بنما (المصنفة 57) على بطل آسيا (58)، وبددت آماله في بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الثانية تواليًا بعد تأهل نادر في النسخة الماضية عام 2021، حلّت خلالها قطر ثالثة بعد خسارتها في الدور نصف النهائي أمام المضيفة الولايات المتحدة.

ونجحت بنما في تحقيق الفوز الأول تاريخيًا على قطر بعد تعادلهما (3-3) في الدور الأول للنسخة الماضية 2021، وفوز قطر وديًا في إسبانيا (2-1) العام الماضي.

وطوى المنتخب القطري صفحة مشاركته الثانية في الكأس الذهبية التي غاب عنها معظم نجوم الفريق الذين شاركوا في كأس العالم العام الماضي، التي ودعها متكبدًا ثلاث خسارات متتالية، بعدما فضل مدربه البرتغالي كارلوس كيروش استبعاد أكرم عفيف، حسن الهيدوس، خوخي بوعلام، كريم بوضيف والحارس سعد الشيب، معتمدًا على عناصر شبابية مطعمة ببعض لاعبي الخبرة.

وتأهل "الأدعم" بعدما حل وصيفًا في مجموعته بأربع نقاط، بفارق الاهداف عن هندوراس الثالثة، وخلف المكسيك المتصدرة بست نقاط.

وفيما استعاد العنابي مهاجمه الأول المعز علي (هداف النسخة الماضية) بعد تعافيه من إصابة أبعدته منذ بداية البطولة، اضطر كيروش، المُبعد مع مساعده بسبب طردهما أمام المكسيك، إلى الدفع بما تيسر من اللاعبين المتاحين، على خلفية غياب ستة أساسيين بسبب تراكم الإنذارات والطرد، تصدرهم الحارس المتألق مشعل برشم (عوضه حارس الدحيل صلاح زكريا)، وقائد المنتخب أحمد فتحي والثنائي الهجومي تميم منصور مفتاح ويوسف عبد الرزاق.

وشكر المعز اللاعبين على الروح والالتزام في البطولة "تفاجأت بالأداء، وأنا فخور بهم، الفريق تطور، وأقول لهم إرفعوا رؤوسكم".

قال لقنوات الكاس الرياضية "جئنا إلى البطولة لنتعلم منها. في النسخة الماضية وصلنا إلى نصف النهائي، وفي هذه النسخة تغلبنا على المكسيك".

وأضاف "نتطلع الى كأس اسيا العام القادم، وتصفيات كأس العالم 2026، ونحن نركز بقوة على المناسبات القادمة".

وجاءت مشاركة "الأدعم" في هذه البطولة في سياق استعداداته لتصفيات كأس العالم 2026، وبطولة كأس آسيا التي يستضيفها ويدافع عن لقبها في الدوحة مطلع العام المقبل.

وبسط منتخب بنما سيطرته على البداية، مبادرًا إلى الهجوم الضاغط الذي أثمر فرصة أولى من تسديدة بقدم دياس علت العارضة (2)، ليرد المنتخب القطري عبر أمامية أرسلها همام الامين، ارتدت من المدافع هارولد كومينغس وأبعدها الحارس موسكيرا إلى ركنية (11).

ولم تتأخر بنما في ترجمة سيطرتها إلى هدف بعدما استغل إدغار يويل باريناس عرضية يسارية، أودعها برأسه الى يمين الحارس المتقدم زكريا (19).

وكاد العنابي يدرك التعادل بعد ركنية لولبية أرسلها مصطفى مشعل من الجهة اليمني، قابلها بسام الرواي برأسية قوية أبعدها موسكيرا بأطراف أصابعه إلى ركنية (37).

وأضافت بنما الثاني عبر دياس الذي استغل أمامية متقنة من ادالبيرتو كاراسكويلا، وأودعها منفردًا الى يمين الحارس (56).

وبعد سبع دقائق فقط، بدأت معالم انهيار دفاع "الادعم"، فأضاف دياس الثالث بعدما تابع كرة ارتدت من المدافع يوسف أيمن في الشباك (63)، قبل أن يضيف آخر أهداف المباراة بعدما توغل المنطقة القطرية من الجهة اليمنى وأطلق أرضية قوية مرت من بين قدمي زكريا (65).

وكاد خوسيه فاخاردو يزيد الغلة إلى خماسية لكن تسديدته ارتدت من الراوي إلى ركنية (73).