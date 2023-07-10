الزراعة تتفقد مزارعي الخضار شرق مدينة غزة

غزة - وكالة الرأي:

نفذ قسمي الخضار والمحاصيل الحقلية، وقسم التربة والري، عدة جولات ميدانية على مزارعي الخضار المكشوفة في المناطق الشرقية لمدينة غزة، وذلك لمتابعة محاصيل الخضار الصيفية ومن أهمها" البامية والفقوس والباذنجان والفلفل والكوسا" وغيرها من المحاصيل التي تتركز زراعتها شرق المحافظة.

وخلال الجولة تم تقديم الارشادات والتوجيهات والتوصيات الفنية للمزارعين للتغلب على بعض المشاكل التي نتجت عن التغيرات المناخية، وتأثيرها على نمو وانتاج المحاصيل الزراعية والحد من المشاكل التي تواجه المزارعين.

وتم حث المزارعين على تنظيم فترات وكمية المياه اللازمة لري النباتات حسب نوع التربة وعمر النبات، وكذلك مكافحة أهم الآفات والأمراض التي تصيب محاصيل الخضار المختلفة.

وتأتي هذه الجولات للنهوض بالقطاع الزراعي الفلسطيني ودعم المنتج المحلي، وإنتاج محصول صحي وأمن وذات جودة عالية.