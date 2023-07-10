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وزارة الاقتصاد تنظم جولات ميدانية على مقالع الرمال بالقطاع

10 تموز / يوليو 2023 12:05

وزارة الاقتصاد تنظم جولات ميدانية على مقالع الرمال بالقطاع
وزارة الاقتصاد تنظم جولات ميدانية على مقالع الرمال بالقطاع

غزة- وكالة الرأي:

نظمت المديرية العامة للمصادر  والموارد الطبيعية في وزارة الاقتصاد جولة ميدانية تفقدية على أماكن مقالع الرمال في جميع محافظات قطاع غزة

وأجرى  أ. رامي أبو الريش مدير عام الإدارة العامة للمصادر الطبيعية،  ومدير الدائرة الفنية م.محمد المدهون وأعضاء اللجنة الفنية جولة ميدانية على مقالع الرمال في جميع المحافظات لمتابعة العمل في المقالع وتوفير الرمال للمؤسسات  والجمعيات والمساجد والمواطنين.

وأبدى أبوالريش، استعداد الوزارة الكامل للتعاون والتنسيق مع جميع البلديات والوزارات الحكومية والمؤسسات العامله والمجتمع المدني لخدمة المواطنين و توفير الرمال.

وأوضح أبو الريش ، أنه يتم توفير مادة الطينة بالنظام المخفض لصالح المزارعين للحد من استهلاك المياه والحفاظ على المخزون الجوفي.

 وجدد التأكيد بأنه لن يتم التهاون مع أي سائق مخالف للأنظمة والقوانين المعمول بها .

وأفاد أبو الريش، أن الإدارة تسعى دائماً للحفاظ علي المصادر الطبيعية و تعمل علي توفيرها بشكل قانوني من خلال الوزارة.

وزارة الاقتصاد تنظم جولات ميدانية على مقالع الرمال بالقطاع 99273b83-2705-42cd-88e3-6043f7457e2f
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