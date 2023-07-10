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"الشؤون العامة" بالداخلية تُنجز أكثر من 19 ألف معاملة منذ بداية 2023

10 تموز / يوليو 2023 12:21

"الشؤون العامة" بالداخلية تُنجز أكثر من 19 ألف معاملة خلال النصف الأول لـ 2023

غزة- وكالة الرأي

أنجزت الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني 19 ألف 655 معاملة خلال النصف الأول لعام 2023. 

وأوضح تقرير صادر عن الإدارة أنها أتمت ألفين و531 معاملة تنوعت بين اعتماد مجلس إدارة، اعتماد مجالس إدارة جمعيات جديد ومعدل، الجمعيات التي تم حلها، متابعة اجتماع جمعية عمومية، استلام تقارير مالية للجمعيات، التدقيق المالي على الجمعيات المحلية، التفتيش المالي الميداني على الجمعيات وغيرها. 

وحسب إحصائية صادرة عن الإدارة أنها قدَّمت 15 ألف 283 خدمة شملت إصدار شهادات حسن السيرة والسلوك، مخاطبات للجهات المختصة، مخاطبات للمديريات بغرض التنسيق البيني، توصيات عدم الممانعة للوزارات وغيرها. 

وبيّن التقرير أن قسم الاستشارات القانونية أنجز ألف و841 خدمة تنوعت ما بين تقديم الاستشارات القانونية، المعالجة القانونية للشكاوى، متابعة المهام والقضايا لدى الجهات المختصة.

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