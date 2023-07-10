البرامج الصيفية الحكومية .. تعزيزٌ لقدرات الخريجين وتمكينٌ للاقتصاد

غزة - الرأي - فلسطين عبد الكريم

من منطلق الشعور بالمسئولية المجتمعية تجاه الخريجين، دأبت عدد من المؤسسات الحكومية في غزة كل عام على ملائمة مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وتعزيز قدراتهم، من خلال برامج التدريب الصيفي لبناء مستقبل لهم، واستغلال الفرصة نحو التميز.

وتأتي برامج التدريب الصيفي من منطلق رؤية تلك المؤسسات بتوفير بيئة تكنولوجية شاملة، ومسؤوليتها تجاه الخريجين والذي يندرج في إطار تعزيز الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في مجال التكنولوجيا والبرمجة وهندسة الحاسوب، وتعزيز دورهم.

كانت البداية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي أطلقت برنامجها التدريبي لهذا العام 2023، حيث يتلقى الطلاب تدريباً لمدة 100 ساعة خلال 8 أسابيع تدريبية بواقع 5 ساعات يومياً، ويعتمد على نظام المحاضرات القصيرة والمهمات المحددة من قبل طاقم متخصص من مهندسي الوزارة.

ويقول أحمد أبو شاويش وهو طالب مشارك في الدورة التدريبية في حديثه لـ "الرأي": "أتوقع أن أتعلم خبرات خارجية عن البرمجة والشبكات، بالإضافة إلى اكتساب الخبرات من خلال وزارة الاتصالات، وأتمنى أن يكون لي مجال في هذا التخصص".

تعزيز للشباب وتمكين للاقتصاد

بدوره، يوضح مدير عام الاقتصاد الرقمي بوزارة الاتصالات محمد السباح لـ "الرأي"، أن البرنامج يأتي انطلاقاً من رؤية الوزارة الاستراتيجية تجاه مجتمعنا الفلسطيني بتعزيز البيئة التكنولوجية، وتمكين المجتمع الفلسطيني اقتصادياً وتكنولوجياً، وفي إطار خطة الوزارة السنوية.

ويبين السباح، أن الوزارة نفذت على مدار السنوات الماضية عدة برامج تدريبية في هذا المجال، من أجل تمكين الشباب الفلسطيني وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مضيفاً: "نظرتنا للمجتمع والشباب الفلسطيني أننا نستثمر فيهم وفي قدراتهم، من أجل تمكينهم وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني بما يؤثر على مستقبل القضية الفلسطينية".

مدربين أكفاء

من جانبه، يقول مدير دائرة بناء القدرات الرقمية بوزارة الاتصالات علي عكيلة: "نطلق هذا البرنامج استشعاراُ منا في الوزارة بالمسئولية تجاه أبنائنا الخريجين من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

ويضيف عكيلة: "نقدم للخريجين الخبرات اللازمة والكافية من خلال تمكينهم من التدريب في بيئة عمل حقيقية مع مدربين أكفاء ذوي مناصب حكومية موجودة في وزارة الاتصالات".

ويعقد برنامج التدريب الصيفي لهذا العام 2023، وفق ما ذكره عكيلة، بمشاركة 10 جامعات وعدد 50 خريجاً منهم 25 في مجال الشبكات، و25 في مجال البرمجة وقواعد البيانات، معرباً عن أمله أن يحقق هذا البرنامج الأهداف المرجوة، وتحقيق الخريجين الاستفادة القصوى من برامج التدريب التي تقدمها الوزارة.

تطوير مهارات

الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة المالية، هي الأخرى لم تكن بمنأى عن تعزيز دور الخريجين، وافتتحت برنامجها التدريبي الصيفي لعدد من طلبة الجامعات الدارسين لتخصص تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب.

وتعقد الإدارة العامة هذا البرنامج للعام الثاني على التوالي، والذي يهدف لصقل مهارات الطلبة تقنياً، وتأهيلهم للعمل بمجال البرمجة الالكترونية.

ويوضح مدير عام الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات محمد أبو صفية، أن هذا البرنامج التدريبي يأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لوزارة المالية تجاه المجتمع الفلسطيني، مؤكداً حرص وزارته على تعزيز التعاون مع الجامعات الفلسطينية، وإطلاق البرامج التدريبية التي تصقل مهارات الطلبة في المجال التقني والتكنولوجي.

من جهته، يشير مدير دائرة البرمجة بالوزارة نائل اليازجي، إلى أن هذا البرنامج يهدف لتطوير مهارات المتدربين في مجال البرمجة وهندسة الحاسوب، وتوجيههم للعمل في سوق العمل المحلي والدولي.

وأثنى المتدربون في البرنامج التدريبي على إتاحة وزارة المالية الفرصة لهم بالتدريب، مشيدين بالبيئة التكنولوجية والأنظمة المحوسبة التي برمجها ويشرف عليها مهندسو الوزارة.