التنمية الاجتماعية تبحث تطوير مشروع الإصلاح الأسري

غزة- وكالة الرأي:

استقبل وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد، بمكتبه في مدينة غزة، أعضاء المجلس الاستشاري المساند لمشروع الإصلاح الأسري.

ويأتي ذلك لبحث آخر تطروات المشروع وتقديم التهاني له بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ورحب حمد بالوفد الزائر، مثمناً هذه الزيارة, ومشيداً بالجهود المبذولة من قبل أعضاء المجلس ومدى أهميته في مساندة مشروع الإصلاح الأسري ودورات تأهيل الخاطبين والمخطوبات والمقبلين على الزواج في توعية وتعزيز تماسك الأسر .

وطالب حمد بمزيد من الجهود المبذولة من أجل النهوض بالمجتمع والتخفيف من حدة الطلاق في قطاع غزة، وتأهيل الأسر بما فيه الخير للجميع .