وزارة الصحة تفتتح قسم الطوارئ الجديد بمجمع الشفاء

غزة – وكالة الرأي:

افتتحت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، مشروع تطوير قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وحضر حفل الافتتاح رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، وشخصيات حكومية ومجتمعية، وممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وبدوره قال رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة، عصام الدعليس:"نشهد انطلاق عجلة تطوير جديد في أكبر مجمع صحي على مستوى قطاع غزة".

وأضاف الدعليس في كلمته خلال حفل افتتاح القسم: "إن هذا المجمع الذي يرتكز ويعول عليه في حالات السلم والحرب، فطواقم متميزة ومرافق اخذة بالتطوير شيئا فشيئا وجهود مضنية طوقا للمزيد من الارتقاء بهذا الصرح الكبير".

من جانبه قال وكيل وزارة الصحة بغزة، يوسف أبو الريش خلال حديثه لوكالة الرأي: "اليوم تم الاحتفال بافتتاح هذا القسم بعد تطويره هذا المكان الأكثر أهمية من بين جميع الأماكن التي نقدم فيها خدماتنا لأهلنا في قطاع غزة".

وذكر أن عدد الأسِرّة انتقل من ثلاثين سريرًا إلى أربعة وستين سريرًا وأقسام العناية المركزة انتقلت من خمسة أسِرّة إلى عشرة أسِرّة، بالإضافة إلى تطوير منطقة الغرز والجبس الخاصة بالكسور.

وتابع أبو الريش:"إن هذا المكان سيوفر المساحة الأكبر وسيوفر جودة للخدمات وسيمثل سهولة الوصول لهذه الخدمات، وتم تطوير النظام من آليات الفرز والعلاج وبروتوكولات العمل، بالإضافة إلى تطوير الكادر البشري وانتقاء افضل الطواقم الطبية".

وأضاف:"المكان كله تم تعديله وتم تغييره وتكلفة المشروع كاملا تزيد عن مليون دولار وتم تنفيذها من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وقال الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هشام مهنا خلال حديثه لوكالة الرأي: "اليوم نشهد حدث هام ألا وهو افتتاح مشروع تطوير قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي الذي امتد على مدار أشهر طويلة من العمل وعلى ثلاث مراحل مختلفة".

وتابع:" اليوم نشهد منظومة صحية متكاملة تقدم خدمة طبية بشكل أفضل، وهناك العديد ايضا من التدريبات التي عملت اللجنة الدولية من خلال كوادرها على تقديمها للكوادر الصحية في وزارة الصحة وفرقها من أجل تحسين جودة الخدمة الطبية التي يقومون بايصالها للاشخاص المحتاجين خاصة في اوقات الطوارئ".

وعقب الافتتاح، أجرى الدعليس برفقة المدعوين جولة داخل قسم الطوارئ، معربًا عن شكره وتقديره لكافة الجهود التي تسعى لتحسين البيئة الصحية في قطاع غزة.