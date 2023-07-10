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وزارة التعليم تُناقش أنشطة المكتبات المدرسية للعام الدراسي المقبل

10 تموز / يوليو 2023 02:03

وزارة التعليم تُناقش أنشطة المكتبات المدرسية للعام الدراسي المقبل
وزارة التعليم تُناقش أنشطة المكتبات المدرسية للعام الدراسي المقبل

غزة- وكالة الرأي:

ناقشت وزارة التربية والتعليم العالي وضع الخطط والبرامج لتنفيذ أنشطة المكتبات المدرسية في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقدته دائرة المكتبات في وزارة التعليم مع المؤسسات الداعمة لأنشطة المكتبات المدرسية وهي مؤسسة القطان للطفل ومؤسسة تامر للتعليم المجتمعي وجمعية نوى للثقافة والفنون والمركز الثقافي الماليزي ونقابة أخصائيي المكتبات.

وحضر اللقاء الذي عُقد في مقر الوزارة بغزة أ. ماجد لولو مدير دائرة المكتبات، وأ. عبد الخالق الفرا رئيس قسم المكتبات، وأ. فرج السرحي رئيس قسم المكتبات الإلكترونية، ومشرفي المكتبات المدرسية في المديريات. 

ورحّب لولو بالحضور، مشيداً بدور المؤسسات الداعمة للمكتبات المدرسية، مؤكداً على أهمية مشاركة المؤسسات العاملة في المجال الثقافي وضرورة التعاون بينهم من أجل الارتقاء بتقديم خدمات مميزة لجمهور الطلبة وتوفير مصادر المعرفة المتنوعة للمكتبات المدرسية من خلال الإعارة طويلة الأمد وكذلك تدريب العاملين في المكتبات من خلال الدورات وورش العمل.

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