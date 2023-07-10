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بالتعاون مع "بيالارا"

تربية شمال غزة تطلق مخيماتها الصيفية حول التربية الإعلامية

10 تموز / يوليو 2023 02:17

تربية شمال غزة تطلق مخيماتها الصيفية حول التربية الإعلامية
تربية شمال غزة تطلق مخيماتها الصيفية حول التربية الإعلامية

غزة- وكالة الرأي:

أطلقت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، مخيماتها الصيفية حول التربية الإعلامية بالتعاون الهيئة العامة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا"، وذلك لتعزيز الكفاءات الرقمية لدى الطلبة في محافظة الشمال، والتي تُنفذ كمرحلة أولى في مدرستي سعد بن أبي وقاص الأساسية "ب" للبنين وعمواس الأساسية "أ" للبنات.

وفي جولة له تفقد مدير الدائرة الفنية موسى شهاب، أنشطة وبرامج هذه المخيمات، يرافقه كل من: رئيس قسم العلاقات العامة والتعاون الدولي إسماعيل البياري، ومشرف النشاط الرياضي مروان الخالدي، ورئيس شعبة الكشافة علاء فرحات، ومشرفة النشاط الثقافي عبير السلطان، ومدير مدرسة سعد بن أبي وقاص الأساسية "ب" للبنين تيسير دهمان، ومديرة مدرسة عمواس الأساسية "أ" للبنات وفاء مسلم، ومن قسم العلاقات العامة بالمديرية م. محمد الشوا، ومن "بيالارا" منسقة مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتية نرمين حبوش.

وفي كلمة له، أكد شهاب، على أهمية مثل هذه المخيمات لتعزيز الأمن الرقمي، وتوعية الطلبة من خطر التكنولوجيا، وما لها آثار سلبية على المجتمع، كالتنمر الإلكتروني والمعلومات المضللة وخطابات الكراهية والعنف وغيرهم.

وأشار شهاب إلى أن مديرية التربية والتعليم في شمال غزة تسعى من وراء إقامة هذه المخيمات إلى تكوين جيل متعلم رقمياً قادر على الوصول إلى المعلومات والتحقق من المصادر التي يحصلون عليها من منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، إلى جانب تعزيز معارفهم وقدراتهم للتعامل مع المعلومات المضللة، بما يضمن لهم حق السلامة المعلوماتية والرقمية.

يشار  إلى أن المديرية ستُنفذ (6) مخيمات بواقع مخيمين كل أسبوع والمقرر أن تستمر لمدة (3) أسابيع، مُستهدفة بذلك (240) طالباً وطالبة، من طلبة الصفوف السابع حتى التاسع، موزعين على (6) مدارس.

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