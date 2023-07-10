بلدية خان يونس تناقش المؤشرات السنوية لتقييم أداء وحدة المياه المهدورة

خان يونس – وكالة الرأي

عقدت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، ومجلس تنظيم قطاع المياه لقاءً مهمًا لوحدة المياه المهدورة بالبلدية، لمناقشة وعرض المؤشرات السنوية لعام 2022م، من أجل تعزيز جودة الخدمات المائية والصرف الصحي، وتحليل أهم المؤشرات التكاليف في ذات النطاق.

وشارك في اللقاء القائم بأعمال رئيس بلدية خان يونس د. مازن الشيخ، ومدريو الدوائر بالبلدية والطواقم الهندسية وعدد من المهتمين.

وخلال اللقاء أكد د. الشيخ على ضرورة تعزيز جودة وكفاءة خدمات قطاع المياه والصرف الصحي، وتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الظروف الراهنة، مشددًا على التزام البلدية وسعيها المستمر لتطوير وتحسين قطاع المياه والصرف الصحي، من خلال التعاون مع الجهات المعنية لدفع عجلة التنمية قُدمًا إلى الأمام، مثنيًا على الجهود التي تبذلها وحدة المياه المهدورة منذ إنشائها في الاهتمام بقطاع المياه وكيفية ترشيدها لتحقيق المصلحة العامة.

وناقش المجتمعون الأداء العام لقطاع المياه وتكاليف توفير الخدمات، بهدف تحقيق تحسينات فعالة ومستدامة، معربين عن أملهم في إمكانية تحقيق تحسينات وتطويرات مهمة، خلال تنفيذ التوصيات والمقترحات التي تم طرحها، بالإضافة إلى تعاون جميع الجهات المعنية والمجتمع المحلي.