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العثور في بيلغورود على قطعة نقدية عمرها أكثر من 300 عام

11 تموز / يوليو 2023 08:19

العثور في بيلغورود على قطعة نقدية عمرها أكثر من 300 عام
العثور في بيلغورود على قطعة نقدية عمرها أكثر من 300 عام

عثر علماء الآثار في وسط مدينة بيلغورود على قطعة معدنية قديمة "حرشفة" عمرها أكثر من 300 عام.

ويشير علماء الآثار إلى أن مثل هذه النقود كانت تسك في عهد الأمير دميتري دونسكوي في نهاية القرن الرابع عشر ولغاية عهد الإمبراطور بطرس الأكبر في بداية القرن الثامن عشر. و"الحرشفة" التي عثر عليها في وسط مدينة بيلغورود تعود لعهد القيصر ميخائيل رومانوف (1613-1645) وهي مصنوعة من الفضة ووزنها 0.46 غرام.

ويعتقد أن هذه القطع النقدية تشبه القطع النقدية التي كانت متداولة في "القبيلة الذهبية" وهي ذات حواف غير متساوية.

وعثر علماء الآثار في هذا الموقع أيضا على قطع نقدية نحاسية تعود لعهد الامبراطورة آنا يوانوفنا (يوحنّافنا) تاريخ سكها عاما 1731 و1738 وأيضا على قطع نقدية مشابهة كانت متداولة في عهد الإمبراطورة إليزابيثا بيتروفنا تاريخ سكها عاما 1746 و1749.

وعثر العلماء أيضا في هذا الموقع على قطعة معدنية نحاسية تعود لعام 1896 من فئة كوبيك واحد، وقطعة ألمانية مصنوعة من الزنك تعود لعام 1917 من فئة 10 بْفِنغات.

وقد تقرر تسليم جميع القطع الأثرية التي عثر عليها في الموقع إلى متحف بيلغورود الإقليمي.

المصدر: نوفوستي

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