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لجنة تقييم واقع المختبرات الحكومية تعقد اجتماعها الأول

11 تموز / يوليو 2023 10:22

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غزة-وكالة الرأي
عقدت لجنة تقييم واقع المختبرات الحكومية امس اجتماعها الأول بحضور جميع أعضائها، ورحب م. عماد الحوراني _ رئيس اللجنة بالأعضاء الحضور متمنياً التوفيق للجنة في أداء مهامها التي تتلخص في تقديم رؤية متكاملة حول واقع المختبرات الحكومية، والأنظمة اللازمة لتكامل عملها، وكذلك دراسة واقع الأجهزة وإمكانيات تطويرها، والعمل على تأهيل طواقم العمل فيها بشكل يتماشى مع تحقيق متطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025 في جميع المختبرات الحكومية.

وأكد م. الحوراني أن مثل هذه الخطوات تصبّ بشكل مباشر في تحسين الخدمات النوعية المقدمة للجمهور، ويؤكد على رؤية الحكومة في مواكبة تطورات العمل وتجويده في مفاصل الخدمات المختلفة.

جدير بالذكر أن اللجنة تشكلت بقرار من لجنة متابعة العمل الحكومي من الوزارات ذات العلاقة (وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الزراعة، سلطة جودة البيئة)، وبرئاسة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.
 

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