وزارة الأسرى تفتتح مخيمًا لأبناء الأسرى في سجون الاحتلال

غزة – وكالة الرأي:

افتتحت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، اليوم الثلاثاء، فعاليات مخيم أبناء الأسرى داخل سجون الاحتلال يحمل اسم (مخيم الأسير القائد نائل البرغوثي) في منتجع النور السياحي وسط قطاع غزة.

وأكد مدير عام الأنشطة وإعلام الأسرى بالوزارة نبيل حجاج خلال فعاليات افتتاح المخيم، على ضرورة الاعتناء بأبناء الأسرى وتعويضهم عن جزء من الحرمان والألم الذي يعانونه بفعل الغياب القسري لآبائهم داخل السجون"، موضحا أن الوزارة تنفذ كل عام مخيماً صيفياً خاصاً بأبناء الأسرى (الذكور والإناث) تقديرا لهذه الشريحة المهمة.

وخاطب حجاج أبناء الأسرى المشاركين بالمخيم وعددهم 70 طفلا قائلا: "حرية آبائكم أمانة في أعناقنا نحملها وهي دين علينا ولن نترك وسيلة إلا وسنستخدمها في سبيل ذلك"، مؤكدا أن والد كل طفل من المشاركين في المخيم هو بطل من أبطال فلسطين يستحق أن نضع أهله وأبناءه في القلوب والعيون.

وأضاف "أن ما يميز هذا المخيم عن كل عام هو البرنامج النوعي الذي يجمع بين الثقافة وتنمية الفكر والموهبة إضافة إلى الجانب الترفيهي"، مبيناً أن الهدف من تنظيم المخيم هو مؤازرة أبناء الأسرى معنوياً من خلال الترويح عنهم وإشعارهم بقيمتهم الوطنية والاجتماعية وتعويضهم عن حرمانهم بسبب غياب الأب في الأسر.