نيابة الوسطى الجزئية تعقد لقاءً مفتوحاً مع الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح

غزة-وكالة الرأي

عقدت نيابة الوسطى الجزئية، ممثلة بمديرها المستشار ياسر المدهون، وبحضور عضو النيابة أ. محمد طه، لقاءً مفتوحاً مع الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح في المحافظة الوسطى، حيث كان في استقبالهم مدير الإدارة العامة للإصلاح وشؤون العشائر في المحافظة الوسطى أ. أحمد سلمان، ولفيف من الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح.

وأشاد المستشار المدهون خلال اللقاء، بجهود رجال الإصلاح والوجهاء والمخاتير في المحافظة الوسطى في الحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي، مؤكداً على عمق العلاقة بين النيابة العامة ورجال الإصلاح؛ باعتبارهم شركاء العدالة وجزء أصيل من مكونات المجتمع المدني، وبيّن السياسات العامة للنيابة العامة والدور المنوط برجال الإصلاح، وضرورة التحلي بالصبر وعدم العجلة على النتائج عند الإصلاح بين المتخاصمين، وتحرّي الدقة والوضوح فيما يتم الاتفاق عليه بين الخصوم، وحرص النيابة العامة على تحقيق الردع للمجرمين أصحاب السوابق والعود الجنائي، وتحقيق التوازن المجتمعي في التعامل مع كافة القضايا.

بدوره، رحب أ. سلمان بالحضور، وثمن دور النيابة العامة ورجال الإصلاح في المحافظة على الأمن والاستقرار المجتمعي وسيادة القانون، مؤكداً على ضرورة التزام الوجهاء والمخاتير بمحددات صك الصلح العشائري، والالتزام بضوابط ما يتم الاتفاق عليه بين الخصوم، وضرورة فتح قنوات تواصل بين رجال الإصلاح والوجهاء وشؤون العشائر مع السادة أعضاء النيابة في كافة مناطق المحافظة الوسطى؛ بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

