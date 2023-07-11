وكالة الرأي الفلسطينية وحدات خاصة إسرائيلية تختطف شاباً في بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية 130 معتقلًا بينهم مصابون خلال اجتياح الاحتلال الأخير لجنين وكالة الرأي الفلسطينية "مجمع كمال عدوان " يُقدم 147 ألف خدمة خلال النصف الأول من العام وكالة الرأي الفلسطينية قيادة الأمن الوطني تُكرِّم العاملين في إدارة الفتوة وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة المجتمعية" تُنهي خلافات مالية بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يستقبل وفداً من "الشباب والثقافة" وكالة الرأي الفلسطينية أسرى سجن "النقب" يستعدون للإضراب عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية أسرى "عوفر" يقررون خطوات احتجاجية ضد إجراءات إدارة السجون وكالة الرأي الفلسطينية "المالية": بدء تسديد رسوم طلبة الجامعة الإسلامية من المستحقات وكالة الرأي الفلسطينية مخطط لإقامة مستوطنة جديدة في قلب القدس المحتلة
أخبار » الأخبار الحكومية

قيادة الأمن الوطني تُكرِّم العاملين في إدارة الفتوة

11 تموز / يوليو 2023 01:03

9dd115fc-bf99-408e-b507-7f1d5f52d58a
9dd115fc-bf99-408e-b507-7f1d5f52d58a

غزة-وكالة الرأي 

كرمت قيادة قوات الأمن الوطني، أمس الإثنين، الضباط العاملين في إدارة الفتوة، وذلك في مقر قيادة الجهاز الرئيسي وسط مدينة غزة.

جاء ذلك خلال حفل عقدته قوات الأمن الوطني، حضره نائب القائد العام لقوات الأمن الوطني وجيش التحرير اللواء جمال الجراح، وقائد قوات الأمن الوطني اللواء جهاد محيسن وعدد من مدراء الإدارات والوحدات بالجهاز.

وأشاد اللواء الجراح بالدور الكبير لضباط إدارة الفتوة في إعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية واكسابه العديد من المهارات العسكرية والأمنية.

 وأوضح أن ذلك يأتي من خلال البرامج والمشاريع التدريبية وتعزيز القيم الأخلاقية والوطنية التي قدموها لطلاب مدارس الثانوية العامة بمحافظات قطاع غزة على مدار 12 عامًا متواصلة.

وثمَّن اللواء الجراح دور طواقم الفتوة في إنجاح هذا المشروع الذي يؤسس لجيل واعي وقوي قادر على تحرير الأرض والإنسان وبناء الوطن.

وقدّم اللواء الجراح شكره الجزيل باسم قيادة وزارة الداخلية لضباط الفتوة على دورهم الريادي في إنشاء جيل منضبط ومحصن أمنيًا وأخلاقيًا.

واختتم اللقاء بتقديم شهادات شكر وتقدير، وذلك تقديراً لجهود إدارة الفتوة  وأدائها المميز خلال عملهم في إدارة البرنامج .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟