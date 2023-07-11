قيادة الأمن الوطني تُكرِّم العاملين في إدارة الفتوة

غزة-وكالة الرأي

كرمت قيادة قوات الأمن الوطني، أمس الإثنين، الضباط العاملين في إدارة الفتوة، وذلك في مقر قيادة الجهاز الرئيسي وسط مدينة غزة.

جاء ذلك خلال حفل عقدته قوات الأمن الوطني، حضره نائب القائد العام لقوات الأمن الوطني وجيش التحرير اللواء جمال الجراح، وقائد قوات الأمن الوطني اللواء جهاد محيسن وعدد من مدراء الإدارات والوحدات بالجهاز.

وأشاد اللواء الجراح بالدور الكبير لضباط إدارة الفتوة في إعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية واكسابه العديد من المهارات العسكرية والأمنية.

وأوضح أن ذلك يأتي من خلال البرامج والمشاريع التدريبية وتعزيز القيم الأخلاقية والوطنية التي قدموها لطلاب مدارس الثانوية العامة بمحافظات قطاع غزة على مدار 12 عامًا متواصلة.

وثمَّن اللواء الجراح دور طواقم الفتوة في إنجاح هذا المشروع الذي يؤسس لجيل واعي وقوي قادر على تحرير الأرض والإنسان وبناء الوطن.

وقدّم اللواء الجراح شكره الجزيل باسم قيادة وزارة الداخلية لضباط الفتوة على دورهم الريادي في إنشاء جيل منضبط ومحصن أمنيًا وأخلاقيًا.

واختتم اللقاء بتقديم شهادات شكر وتقدير، وذلك تقديراً لجهود إدارة الفتوة وأدائها المميز خلال عملهم في إدارة البرنامج .