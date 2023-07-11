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إحصائية حركة معابر قطاع غزة خلال النصف الأول من 2023

11 تموز / يوليو 2023 01:54

معبر كرم أبو سالم - صورة أرشيفية
معبر كرم أبو سالم - صورة أرشيفية

غزةوكالة الرأي:

أصدرت الإدارة العامة للتجارة والمعابر بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، إحصائية عمل حركة المعابر خلال النصف الأول من عام 2023.

وقالت الإدارة العامة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الثلاثاء، إنه تم خلال النصف الأول من العام الجاري استيراد 62391 شاحنة محملة بالسلع والبضائع عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري.

وأضافت أنه تم استيراد 40054 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، و22337 شاحنة عبر معبر رفح التجاري محملةً بالمواد الغذائية والانشائية والمحروقات.

وأشارت إلى أنه تم تصدير 4052 شاحنة محملةً بحديد الخردة والنحاس والتوت وملابس وشيبس وخضار عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري، فيما تم إدخال 5707 شاحنة محروقات موزعة ما بين معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح.

وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 117 يوما، بينما بلغت عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 73 يوما خلال الفترة المذكورة.

وعلى صعيد معبر بيت حانون، أفادت الإدارة العامة بأنه تم تصدير 373,698.3 جرام من الذهب والمجوهرات، بينما بلغت كمية الذهب الوارد من الضفة 356,621.41 جرام.

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