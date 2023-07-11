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التنمية وجمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل تبحثان التعاون المشترك

11 تموز / يوليو 2023 02:18

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غزة-وكالة الرأي
نظمت الإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة في وزارة التنمية الاجتماعيبة زيارة لمقر جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل، وذلك في اطار التعاون والتشبيك المؤسساتي مع وزارة التنمية الاجتماعية , وضم الوفد كلا من أ إسلام عبدالجواد (رئيس قسم متابعة قضايا المرأة) مشرفة برنامج الخاطبين وكان لاستقبال الوفد أ. بثينة صبح المدير التنفيذي للجمعية

واوضحت الوزارة أن الهدف من الزيارة تعزيز التعاون والشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية وفاق وذلك من أجل المساهمة في تعزيز حقوق النساء والشباب من كلا الجنسين من خلال رفع الوعي والحد من نسبة الطلاق لإنشاء أسرة متينة من خلال تقديم دورات ارشاد أسري ما قبل الزواج
 

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