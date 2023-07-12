زراعة الوسطى تنفذ زيارات ميدانية مشتركة على فقاسات الدواجن

غزة- وكالة الرأي:

نفذ قسم الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة بالتعاون مع بيطرة الوسطى جولة مشتركة، للتأكد من تطبيق إجراءات الأمن الحيوي داخل الفقاسات لا سيما التعقيم والتطهير داخل أقسام.

كما أجرى الفريق متابعة للشروط الفنية اللازمة لغرف فرز الصيصان من حرارة و رطوبة وتهوية، و التأكد من عملية التحصين وفرز الصيصان وجودة الصوص المخرج من الفقاسات، و كذلك عملية التخلص من النفايات الناتجة من عملية التفريخ بشكل صحي و سليم.



وفي السياق، نفذت طواقم الزراعة زيارة ميدانية على مزرعة الحبش المغلقة لمتابعة الممارسات الفنية السليمة خلال مراحل التربية ومدى تطبيقها بالشكل الصحيح حيث تعتبر المزرعة الأولى من نوعها في المحافظة التي تقوم بتربية الحبش داخل مزارع مغلقة.



في غضون ذلك، أعربت الجهات الفنية في وزارة الزراعة عن أملها بتوجه مربي الدواجن لتربية الحبش داخل مزارع مغلقة بما لها من تأثير إيجابي على عملية التربية من خلال توفير بيئة صحية مناسبة تحد من إنتشار الأمراض، و تقلل من نسبة النفوق، و زيادة معامل التحويل الغذائي من خلال التحكم في الظروف البيئية وتقلل من تأثير التغيرات المناخية خلال عملية التربية.