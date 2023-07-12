تعليم شرق غزة تحتفي بثلة من مديري مدارسها لبلوغهم سن العطاء

غزة- وكالة الرأي:

نظمت مديرية تعليم شرق غزة حفلاً تكريمياً بعنوان "لمسة وفاء لمسيرة عطاء"، للاحتفاء بثلة من مديري مدارسها لوصولهم سن العطاء بعد مسيرة تربوية حافلة.

حيث تم تكريم أ. فضل مرتجى مدير مدرسة شهداء الزيتون الثانوية للبنين، أ. جميل الحرازين مدير مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنين، أ. ماجد روقة مدير مدرسة موسى بن نصير الأساسية للبنين، أ. سامي قاسم مدير مدرسة أسعد الصفطاوي الأساسية " أ" للبنين وأ. خضر سيد أحمد مدير مدرسة صلاح الدين الأساسية "أ" للبنين.

و حضر حفل التكريم الذي أقيم بمركز التدريب التابع للمديرية أ. منير أبو زعيتر مدير تعليم شرق غزة، د. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية، أ. أشرف حرز الله مدير عام المعهد الوطني للتدريب التابع لوزارة التربية و التعليم ، وفد من مديرية تعليم غرب غزة تراسه أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم، وفد من نقابة المعلمين ترأسه أ. خيري عطاالله نقيب المعلمين بشرق غزة، وفد من المجلس الأعلى لأولياء الأمور، عدد من رؤساء الأقسام بالمديرية، عدد من المشرفين التربويين سابقا بالمديرية، عدد من مديرات و مديري المدارس إلى جانب ذوي المحتفى بهم.

و في كلمته رحب أ. أبو زعيتر بالحضور كل باسمه و لقبه مشيدا بجهود المحتفى بهم خلال سنوات خدمتهم في سلك التربية والتعليم مبينا أن هذا التكريم يأتي من باب الوفاء والتقدير لأهل العطاء الذين ساهموا في تربية وبناء الأجيال وأكد أبو زعيتر أن المحتفى بهم كانت لهم بصمات كبيرة و مميزة في صرح التربية والتعليم، وكانوا من أشرف من بنى وأنشأ أنفساً وعقولاً، مهنئاً إياهم بالوصول إلى سن العطاء وهم في أتم الصحة والعافية بعد أن أدّوا رسالتهم على أكمل وجه.

و في كلمة الوزارة التي ألقاها أ. حرز الله و التي عبر فيها عن سعادته بمشاركته هذا الاحتفال مشيدا بجهود المحتفى بهم ودورهم الكبير في خدمة المسيرة التعليمية، متمنياً لهم المزيد من الصحة والعافية.

إلى ذلك و في كلمته التي ألقاها نيابة عن المحتفى بهم ثمّن أ. جميل الحرازين جهود القائمين على هذا الحفل، مؤكداً أن العمل في حقل التربية والتعليم من أعظم وأشرف الرسالات كيف ولا وهي رسالة الأنبياء والرسل الذين يعلمون الناس الخير، و استعرض الحرازبن بعض المحطات التي قضاها في ميدان التربية والتعليم معربا عن فخره واعتزازه بهذه السنوات المثمرة.

وفي ختام الحفل الذي شهد فقرات فنية مميزة، تم توزيع الدروع والهدايا التكريمية والتذكارية على المحتفى بهم وسط أجواء مفعمة بالمحبة و السعادة.