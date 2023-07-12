النائب العام يُكرّم الأدلة الجنائية في محافظة الشمال

غزة- وكالة الرأي:

كرّم النائب العام المستشار د. محمد النحال، وبحضور مدير نيابة الشمال الجزئية المستشار علاء الجدبة، دائرة الأدلة الجنائية في محافظة شمال قطاع غزة ممثلةً بمديرها المقدم يوسف حمد، وجميع الضباط ورؤساء الأقسام العاملين فيها.

وأشاد النائب العام بجهودهم المثمرة في إرساء العدالة وسيادة القانون؛ باعتبار أن النيابة العامة والأجهزة الشرطية شركاء العدالة والميدان.

وبيّن المستشار الجدبة في كلمته، أن نيابة الشمال الجزئية تلمس همةً عاليةً وتجويداً كبيراً في عمل موظفي دائرة الأدلة الجنائية في محافظة الشمال؛ الأمر الذي يصنع واقعاً مشرقاً من العطاء المتبادل بينهم وبين النيابة؛ وصولاً إلى الناتج العدلي التكاملي والكبير.

وبدوره، شكر مدير دائرة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات في محافظة الشمال المقدم يوسف حمد، النائب العام والنيابة العامة على حُسن الاستقبال والتكريم، وأكد دوام سعي دائرته إلى إظهار الحقيقة وصَون أرواح المواطنين ووصول العدالة إلى جميع المواطنين جنباً إلى جنب مع النيابة العامة؛ باعتبارها الشريك الأبرز في درب إحقاق الحقوق وسيادة القانون.