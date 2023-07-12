ديوان المظالم يناقش قضايا مشتركة بالتعاون مع شرطة الشاطئ

غزة- وكالة الرأي:

زار وفد من دائرة حقوق الإنسان بديوان المظالم بمجلس الوزراء، مركز شرطة الشاطئ بهدف تعزيز التعاون والتفاهم المشترك.

وترأس الوفد موفق الضاني مدير وحدة حقوق الانسان، ومطر العجلة مدير دائرة العلاقات العامة بديوان المظالم وعليان الجرف رئيس قسم التدخل السريع وعدد من المختصين بالديوان

حيث كان في استقبال الوفد مدير مركز شرطة الشاطئ العقيد. نهاد مهنا وعدد من الضباط في المركز وذلك بهدف بحث سبل التعاون المشترك ومناقشة تفاصيل مظلمة مقدمة بديوان المظالم لأحد المواطنين وتتعلق باختصاص شرطة شرطة الشاطئ.

وناقش وفد ديوان المظالم خلال الزيارة بعض القضايا الخاصة بمظالم تقدم بها مواطنين للديوان – وذلك بحضور المتظلمين - من اجل الوقوف على حيثيات وتفاصيل المظالم للخروج بالحلول المناسبة لها حيث أبدى مدير المركز تعاون كامل التعاون، مؤكداً على الاستعداد التام لإنصاف كل متظلم له الحق في تظلمه، وذلك بحضور المتظلمين .

يذكر أن وحدة حقوق الانسان بديوان المظالم تقوم بزيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف من أجل متابعة المظالم التي يتقدم بها المواطنين عن كثب والاطمئنان من سلامة الإجراءات القانونية ورفع التقارير حول الإشكاليات - إن جدت – واقتراح الحلول للجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة.

وفي ختام اللقاء أكد الجانبين على ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات والتي تهدف لزيادة التفاهم والتعاون بين الديوان والمؤسسات الحكومية كافة لتعزيز الدور الرقابي للحكومة والتأكد من سلامة الإجراءات بما يخدم حقوق المواطن.