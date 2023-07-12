وزارة التنمية الاجتماعية تفتح المخيمات الصيفية لعام 2023

غزة- وكالة الرأي:

افتتحت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للأسرة والمرأة دائرة المرأة - مركز تمكين المرأة والمجتمع جباليا وحدة المكتبة والطفل المخيم الصيفي الخاص بالأطفال بعنوان ( نحو المعالي) .

حيث بدأ المخيم بأنشطة تعريفية، ومن ثم تقسيم الأطفال إلي زوايا مختلفة ومنها الثقافية والمهارية، والترفيهية.

وأكدت مدير المركز أ. صابرين أبو عمرة، أن الهدف من المخيم الترفيه وتثقيف الأطفال وإكسابهم مهارات فنية متنوعة وتنفيذ جلسات دعم نفسي مركزة من أجل المساهمة في التخفيف من الضغوط النفسية حيث استهدف المخيم 150 طفل