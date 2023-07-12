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بالشراكة مع زراعة خانيونس..

الزراعة تجري جولة علمية لزراعة شمال غزة

12 تموز / يوليو 2023 02:23

الزراعة تجري جولة علمية لزراعة شمال غزة
الزراعة تجري جولة علمية لزراعة شمال غزة

غزة- وكالة الرأي:

استقبلت دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين في محافظة شمال غزة، عدداً من مزارعي محافظة خانيونس، بحضور مهندسي البستنة الشجرية في المحافظتين.

 وتأتي الزيارة بهدف نقل الخبرات والمعرفة بالطرق والممارسات الزراعية التي يمارسها مزارعو شمال غزة.

وفي سياق الجولة، زارت الطواقم مزرعة أبو رمضان الواقعة شمال غزة نظرا لتنوعها في محاصيل البستنة الشجرية المزروعة داخل المزرعة، ووجود بعض أصناف الفاكهة الحديثة.

وتخلل الجولة التعريف بأهم المحاصيل التي يتم زراعتها داخل المحافظة، إضافة إلى طرق التربية التي يعتمدها مزارعو محافظة الشمال للمحاصيل الزراعية، وأهم المشاكل والتحديات التي تواجه المزارعين خلال عملية الإنتاج في المحافظة.

يأتي ذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الزراعة من أجل نقل الخبرة بين المزارعين في مختلف المحافظات، ورفع مستوى المعرفة لديهم  بالطرق والممارسات الزراعية الحديثة في ظل التغيرات المناخية السائدة.

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