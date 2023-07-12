وزارة الأسرى تختتم فعاليات مخيم خاص بأبناء الأسرى

غزة- وكالة الرأي:

اختتمت وزارة الأسرى والمحررين بغزة اليوم الأربعاء فعاليات المخيم الصيفي الخاص بأبناء الأسرى في سجون الاحتلال والذي حمل اسم (مخيم الأسير القائد نائل البرغوثي)، بحضور ومشاركة وكيل الوزارة أ. بهاء الدين المدهون.

حيث أكد المدهون على أن قرار الوزارة بتسمية المخيم باسم الأسير القائد نائل البرغوثي هو جزء من الوفاء لتضحيات هذا الجبل الشامخ، الذي يضحي بكامل عمره فداء لدينه وأرضه وشعبه، حيث أمضى 44 عامًا حتى الآن في سجون الاحتلال، موضحًا أن الوزارة تهدف لغرس قصة وتضحيات البرغوثي في ذاكرة الأجيال.

وأوضح المدهون أن الوزارة ستواصل برامجها المتنوعة والمتعددة والتي تهدف للتخفيف من معاناة أبناء الأسرى وذويهم، حيث أشاد بجهود الإدارة العامة للأنشطة وإعلام الأسرى في تنفيذ الخطط والبرامج التي تخدم هذه الشريحة الصابرة والمجاهدة من أبناء شعبنا.

يشار إلى أن المخيم شهد مشاركة واسعة من أبناء الأسرى على مدار يومين في منتجع النور السياحي، واحتوى برنامجه على عديد الفقرات الترفيهية والتثقيفية.