جوجل تعمل على ميزة تتيح تشغيل وضع الطائرة أثناء الرحلة تلقائياً

تعمل جوجل على ميزة Android جديدة ستساعد المستخدمين تلقائيًا على تشغيل وضع الطائرة أثناء الرحلة، ويقال إن هذه التكنولوجيا توفر وظائف محسنة لوضع الطائرة.

وقدمت الشركة براءة اختراع لوضع الطيران المتصل القادم عبر منظمة الملكية الفكرية العالمية (WIPO)، حاليًا، يتعين على المستخدمين تشغيل وضع الطائرة يدويًا عند الرحلة، أيضًا، تقوم ميزة وضع الطائرة الحالية بإغلاق جميع الاتصالات على معظم الأجهزة، وفقاً لموقع gadgets360.

ووفقًا لتقرير صادر عن Parkifly بالتعاون مع David Kowalski ، قدمت Google براءة اختراع لوضع رحلة متصل، يقال إن الميزة تُحول الجهاز المحمول تلقائيًا إلى وضع رحلة متصل أثناء تشغيل الرحلة.

وستصل Google أيضًا إلى نشاط حجز السفر، وحالة تسجيل الوصول ، لتمكين هذه الميزة تلقائيًا، وهذا ليس كل شيء، ستمكن الميزة أيضًا من خيارات اتصال الشبكة الانتقائية مثل Wi-Fi و Bluetooth.

ومع هذه التكنولوجيا الجديدة ، لن يحتاج الركاب إلى تنشيط وضع الرحلة يدويًا أثناء تشغيل طائرة، وستقوم الميزة أيضًا بتبديل الأجهزة إلى الوضع العادي عن طريق إعادة تنشيط الاتصالات الخلوية واستعادة الإعدادات القياسية بعد الهبوط، ويقوم وضع الرحلة الحالي بتعطيل جميع الاتصالات اللاسلكية، بما في ذلك الشبكات الخلوية و Wi-Fi و Bluetooth على معظم الأجهزة عند تشغيلها، ومع ذلك، يمكنك تشغيل Wi-Fi و Bluetooth بعد تمكين وضع الطائرة.