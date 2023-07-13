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وكيل وزارة العمل يتفقد مديرية عمل خانيونس

13 تموز / يوليو 2023 10:43

وكيل وزارة العمل يتفقد مديرية عمل خانيونس
وكيل وزارة العمل يتفقد مديرية عمل خانيونس

غزة- وكالة الرأي:
تفقد وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، صباح اليوم الخميس،  مديرية عمل خانيونس.

ورافق الغصين مدير عام هيئة العمل التعاوني نبيل المبحوح، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام منال  الحتة، ومنسق المديريات مجدي النواجحة، ومدير مكتب الوكيل عبد الفتاح المجدلاوي، حيث كان في استقبالهم مدير المديرية م. مجدي أبو غالي، وموظفي المديرية.

وقدم الغصين التهنئة لأبو غالي بمناسبة تعيينه مديراً لمديرية عمل خانيونس، متمنيا له التوفيق والسداد في عمله الجديد.

وثمن وكيل وزارة العمل الجهود المميزة التي يبذلها طاقم العمل بمديرية عمل خانيونس في خدمة المواطنين، مؤكدا على تجويد الخدمات التي تقدمها المديرية.

بدوره رحب أبو غالي بوفد وزارة العمل، معربا عن سعادته بالعمل في مديرية عمل خانيونس، ومؤكدا تسخير خبراته في تجويد وتحسين الخدمات التي تقدمها المديرية للمواطنين.

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