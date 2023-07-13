وزارة التعليم تعقد ورشة عمل لمناقشة أسس التقويم التربوي

غزة- وكالة الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، ورشة عمل لمناقشة أسس التقويم التربوي لمرحلة التعليم العام في المدارس الحكومية والوكالة، وذلك في مقر الوزارة بغزة.

وشارك في الورشة د. محمود مطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، ود. جمال الفليت مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي، وعدد من المشرفين التربويين، وممثلين عن وكالة الغوث.

وأكد مطر أهمية الورشة التي تأتي في إطار تطوير نوعية التعليم ومخرجاته، موضحاً أنها تضاف إلى سلسلة الجهود المتتالية والاهتمام الذي توليه الوزارة للتطوير التربوي، مشيداً بدور الإدارة العامة للإشراف وحرصها الدائم لتحقيق غايات تطال كافة مكونات النظام التربوي.

وتعكس الورشة نوعية تطلعات الوزارة ورؤيتها لبلورة أسس للتقويم التربوي في مرحلة التعليم العام للصفوف (1_11) والتي تطرق إليها المشاركون وهي: الفترات الدراسية (الأرباع)، وتقييم الأداء للصفوف من الأول حتى الرابع الأساسي، وللصفوف من خامس حتى الحادي عشر، وتطبيق التقويم الواقعي كتقويم من أجل التعلم بشكله الصحيح، واختبارات التحصيل لمبحثي اللغة العربية والرياضيات، وضمان جودة الاختبارات النصفية والنهائية، والتعامل مع التقويم الخاص بالطلبة المكملين، والأدوات التي يمكن استخدامها للتقويم النوعي.