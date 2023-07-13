وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تستقبل 118960 مراجعاً في دائرة كاتب العدل منذ بداية 2023 وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يناقش عدة ملفات مع الجمعية التعاونية الزراعية بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تصدر إحصائية عمل المعابر خلال أسبوع وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تعقد ورشة عمل لمناقشة أسس التقويم التربوي وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة العمل يتفقد مديرية عمل خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية المـرور: 3 إصابات في 4 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة المـاضية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2571) الخميس13/7/2023 وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يفتتح المقر الجديد لمديرية عمل رفح وكالة الرأي الفلسطينية وصول الفوج الرابع والأخير من الحجاج إلى قطاع غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة التعليم تعقد ورشة عمل لمناقشة أسس التقويم التربوي

13 تموز / يوليو 2023 10:46

وزارة التعليم تعقد ورشة عمل لمناقشة أسس التقويم التربوي
وزارة التعليم تعقد ورشة عمل لمناقشة أسس التقويم التربوي

غزة- وكالة الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، ورشة عمل لمناقشة أسس التقويم التربوي لمرحلة التعليم العام في المدارس الحكومية والوكالة، وذلك في مقر الوزارة بغزة.

وشارك في الورشة د. محمود مطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، ود. جمال الفليت مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي، وعدد من المشرفين التربويين، وممثلين عن وكالة الغوث.

وأكد مطر أهمية الورشة التي تأتي في إطار تطوير نوعية التعليم ومخرجاته، موضحاً أنها تضاف إلى سلسلة الجهود المتتالية والاهتمام الذي توليه الوزارة للتطوير التربوي، مشيداً بدور الإدارة العامة للإشراف وحرصها الدائم لتحقيق غايات تطال كافة مكونات النظام التربوي.

وتعكس الورشة نوعية تطلعات الوزارة ورؤيتها لبلورة أسس للتقويم التربوي في مرحلة التعليم العام للصفوف (1_11) والتي تطرق إليها المشاركون وهي: الفترات الدراسية (الأرباع)، وتقييم الأداء للصفوف من الأول حتى الرابع الأساسي، وللصفوف من خامس حتى الحادي عشر، وتطبيق التقويم الواقعي كتقويم من أجل التعلم بشكله الصحيح، واختبارات التحصيل لمبحثي اللغة العربية والرياضيات، وضمان جودة الاختبارات النصفية والنهائية، والتعامل مع التقويم الخاص بالطلبة المكملين، والأدوات التي يمكن استخدامها للتقويم النوعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟