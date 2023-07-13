الغصين يناقش عدة ملفات مع الجمعية التعاونية الزراعية بخانيونس

غزة تفقد وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، صباح اليوم الخميس، العمل في الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الزراعية بمواصي مدينة خانيونس جنوب قطاع

وشارك في الزيارة مدير عام هيئة العمل التعاوني أ. نبيل المبحوح، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، ومنسق المديريات أ. مجدي النواجحة، ومدير مكتب الوكيل أ. عبد الفتاح المجدلاوي، ومدير مديرية عمل خانيونس م. مجدي أبو غالي، ورئيس قسم التعاون بالمديرية أ. هاني جمعة، حيث كان في استقبالهم رئيس الجمعية أ. محمد الزق، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

واستمع وكيل وزارة العمل إلى طبيعة عمل الجميعة التعاونية، ومجال اختصاصها، وأبرز إنجازاتها، والمعيقات التي تواجه عملها.

وعبر الغصين عن سعادته بزيارة الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الزراعية بمواصي خانيونس، مؤكدا على تذليل كافة العقبات أمام عملها، وتقديم جميع التسهيلات التي تساهم في استمرارها، وتعود بالنفع على أعضائها الذين يزيد عددهم عن 150.

وأشاد وكيل وزارة العمل بجهود أعضاء الجمعية، وعملهم التعاوني الجماعي في مجال تنمية الثروة الزراعية في قطاع غزة ، متمنيا لهم التقدم والنجاح بما يعود بالنفع والفائدة على منتسبيها.

من جهته، أشار مدير عام هيئة العمل التعاوني إلى التنوع المميز في عمل الجمعيات التعاونية في قطاع غزة، مشددا على الدور الذي تقوم به هيئة العمل التعاوني في دعم الجمعيات التعاونية، وتقديم التسهيلات اللازمة وفقا للقانون بما يضمن نجاحها وتطورها.