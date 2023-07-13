وزارة العدل توافق على تشكيل اتحاد يضم ثلاث نقابات تعليمية

غزة- وكالة الرأي:

وافقت وزارة العدل على تشكيل اتحاد نقابي يضم ثلاث نقابات تعليمية وضمه في السجل العام للاتحادات حسب الأصول القانونية.

وقال مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل محيي الدين الأسطل، إن تسجيل الاتحاد تحت رقم 4 في مركز غزة يأتي بناء على طلب من هذه النقابات- نقابة المعلمين- نقابة أصحاب رياض الأطفال- نقابة العاملين في رياض الأطفال- وبناء على قرار وزير العدل بشأن تسجيل اتحاد النقابات التعليمية في السجل العام للاتحادات وبعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وقانون النقابات رقم 2 لسنة 2013، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2014 بشأن الحرف والأعمال التي يجوز لأصحابها ممارسة العمل النقابي.



وأشار الأسطل إلى أن وزارة العدل تعتمد 45 نقابة واتحادين نقابيين واتحاداً عاماً، وأن الوزارة تسعى جاهدة لتعزيز العمل النقابي في قطاع غزة وتطويره ورفد العاملين فيه بكل ما يتعلق بالعمل النقابي.

فيما قال نقيب نقابة المعلمين أ. خالد المزين أن نقابة المعلمين التي تقدم خدماتها لآلاف المعلمين المنتسبين لديها على جاهزية لتطوير العمل النقابي انسجاماً مع توجه وزارة العدل، وأن لديها رؤية بشأن تشكيل اتحاد يجمع كافة النقابات ذات العلاقة بالمسيرة التعليمية، وتضم نقابة العاملين في رياض الأطفال ونقابة أصحاب رياض الأطفال ونقابة السكرتاريا والأعمال المكتبية، ونقابة أخصائيي المكتبات بالإضافة إلى نقابة المعلمين.



وتعمل وزارة العدل على تنظيم العمل النقابي في قطاع غزة وفق قانون النقابات رقم 2 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية وتمارس مهام الإشراف والرقابة المالية والقانونية والإدارية على عمل النقابات.