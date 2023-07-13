وزارة الاقتصاد تنظم جولات تفقدية لمنشآت غذائية بمحافظات غزة

غزة- وكالة الرأي:

نظمت دائرة الرقابة الصناعية - قسم الصناعات الغذائية في وزارة الاقتصاد زيارات تفقدية لمنشآت غذائية في محافظة غزة.

وقال مدير عام الصناعة م. جمال مطر، إن الزيارات التفقدية تأتي من أجل تطبيق الخطة التي وضعتها الطواقم للمتابعة الدورية والرقابية على العملية الإنتاجية.

وأوضح مطر، أن الهدف من هذه الجولات متابعة سير العمل وتفقد خطوط الانتاج وجودة المواد الخام المستخدمة في عمليات الانتاج، مشيداً بجهود المصانع في الرقي بجودة المنتج الوطني.

وتم زيارة عدد من مصانع المشروبات الغازية والمرطبات والاستماع للعقبات التي تواجههم خلال إنتاج المشروبات الغازية والمرطبات.

وأشاد أصحاب المنشآت بدور وزارة الاقتصاد الوطني في دعم وحماية المنتج المحلي والرقابة الدورية على منتجاتهم.