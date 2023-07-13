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عبر جمعية غيث للإغاثة والتنمية ..

مستشفى العيون يتسلم مستهلكات طبية لعمليات زراعة القرنية

13 تموز / يوليو 2023 11:51

مستشفى العيون يتسلم مستهلكات طبية لعمليات زراعة القرنية
مستشفى العيون يتسلم مستهلكات طبية لعمليات زراعة القرنية

غزة- وكالة الرأي:

تسلم مستشفى العيون اليوم الخميس، أدوات خاصة بعمليات زراعة القرنيات بتبرع كريم من فاعلي خير بقطر، وذلك عبر جمعية غيث للإغاثة والتنمية.

وقد سبق لمستشفى العيون أن تسلمت عبر الجمعية في الثاني من مارس الماضي جهاز الفيكو الخاص بعمليات المياه البيضاء (Cataract) والذي ساهم في تقليص قوائم الانتظار التي وصل العدد فيها خلال عام كامل لم تُجر فيه اي عملية مياه بيضاء بسبب عطل في جهاز الفيكو إلى 700. 

 وأوضح الدكتور ماجد حمادة مدير مستشفى العيون، أنه بعد استلام جهاز الفيكو في مارس الماضي تم وضع خطة لمضاعفة عدد عمليات المياه البيضاء بمعدل 50 عملية شهريا في محاولة جادة لتصفير الأعداد المكدسة من الحالات في غضون الأشهر القليلة القادمة. 

وناشد د. حمادة أصحاب الخير بضرورة التبرع لتوفير مزيدا من الكاسيتات اللازمة لتشغيل جهاز الفيكو بما يضمن استمراريته، مشيرا إلى أن أي خلل في الجهاز قد يؤدي إلى توقف عمليات المياه البيضاء مما يزيد من معاناة المرضى، ويضطرهم للجوء إلى القطاعات الخاصة لإجراء هذا النوع من العمليات، الأمر الذي سيكلفهم الكثير من الأموال في ظل الضائقة المالية التي يتعرض لها غالبية السكان في قطاع غزة.

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