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الغصين ينظم زيارة عمل للجمعية التعاونية للنحالين

13 تموز / يوليو 2023 12:10

الغصين ينظم زيارة عمل للجمعية التعاونية للنحالين
الغصين ينظم زيارة عمل للجمعية التعاونية للنحالين

غزة- وكالة الرأي:
نظم وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، صباح اليوم الخميس، زيارة عمل للجمعية التعاونية للنحالين في قطاع غزة.

وشارك في الزيارة التي شملت أحد المناحل في مدينة خانيونس مدير عام هيئة العمل التعاوني أ. نبيل المبحوح، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، ومنسق المديريات أ. مجدي النواجحة، ومدير مكتب الوكيل أ. عبد الفتاح المجدلاوي، ومدير مديرية عمل خانيونس م. مجدي أبو غالي، ورئيس قسم التعاون بالمديرية أ. هاني جمعة، حيث كان في استقبالهم رئيس الجمعية إبراهيم الضبة،
ونائبه أ. وليد أبو دقة.

واطلع الغصين على طبيعة سير عمل المناحل في قطاع غزة، وأنواع منتجاتها، وأوقات الإنتاج، معربا عن سعادته بتطور عملها، ومشيدا بجودة منتجات مناحل العسل في القطاع.

وأكد وكيل وزارة العمل حرص وزارته ممثلة بهيئة العمل التعاوني على الارتقاء بعمل الجمعيات التعاونية في قطاع غزة، وتقديم كافة التسهيلات التي تضمن تجويد منتجاتها، واستمرار عملها.

بدوره، ثمن المبحوح عمل الجمعية التعاونية للمناحل في قطاع غزة، مؤكدا على جودة منتجاتها، ومشيرا إلى تقديم المساعدة والخدمات بما يساهم في تطوير عمل الجمعية، والحرص على استقرار جودة منتج العسل في القطاع وفقا للمقاييس العالمية.

من جهتهم أوضح القائمين على الجمعية أن الهدف من تأسيس الجمعية خدمة النحالين في قطاع غزة، وتوفير منتجات جديدة من العسل، وضمان الحصول على جودة ثابتة للعسل الفلسطيني.

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