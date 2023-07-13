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ديوان الفتوى يقدم (100) استشارة قانونية خلال النصف الأول للعام2023

13 تموز / يوليو 2023 12:19

ديوان الفتوى يقدم (100) فتوى واستشارة قانونية خلال النصف الأول للعام2023
ديوان الفتوى يقدم (100) فتوى واستشارة قانونية خلال النصف الأول للعام2023

غزة- وكالة الرأي:

أظهر تقرير ديوان الفتوى والتشريع بغزة اليوم الخميس، إحصاءات عمل الديوان  خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، وأفاد أن الديوان أصدر (67) مذكرة و(32) فتوى واستشارة قانونية، إضافة إلى إصدار العددين، (106)، (107) من الوقائع الفلسطينية "الجريدة الرسمية" لدولة فلسطين.

وبيَن التقرير أنه تم صياغة ومراجعة وتدقيق (20) تشريعاً قبل الإقرار و(192) بعد الإقرار تمهيداً لنشرها في الوقائع الفلسطينية.

واستعرض التقرير الأنشطة القانونية التي قام بها الديوان، منها فرز وتصنيف وأرشفة (231) تشريعاً و رفعها على الموقع الإلكتروني، إضافة إلى توزيع وبيع (409) إصدارات خاصة بالديوان، فضلاً عن المشاركة في (170) لجنةً ولقاءً وورشات عمل قانونيةً.

وأضاف التقرير العديد من الأنشطة المتخصصة في القيادة والتخطيط وتجويد الأداء والموارد البشرية والمالية، ونظم تكنولوجيا المعلومات.

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