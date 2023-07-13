وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون المرأة" تختتم البرنامج التدريبي في صناعة المحتوى الرقمي وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تضبط 450 قطعة مفرقعات خطرة وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تضبط طنًا و750 كيلو من المَلح منتهي الصلاحية برفح وكالة الرأي الفلسطينية شؤون العشائر بخان يونس تعقد دورة تدريبية في حل قضايا الخلافات وكالة الرأي الفلسطينية لجنة منظومة الشكاوى بوزارة العدل تعقد اجتماعها الثاني وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يعقد جلسة استماع مشتركة للحكم المحلي والاقتصاد وبلدية المغراقة وكالة الرأي الفلسطينية "توثيق"تصدر تقرير انتهاكات الإحتلال الإسرائيلي خلال شهر يونيو وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تنظم زيارة لمعاينة الحصويات في معبر كرم أبو سالم وكالة الرأي الفلسطينية بعد 16 عامًا .. الحصار يُخلّف آثارًا كارثية على غزة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الطاقة تتفقد مشروع الطاقة الشمسية لـشركة"حياة غزة"
أخبار » الأخبار الحكومية

التشريعي يعقد جلسة استماع مشتركة للحكم المحلي والاقتصاد وبلدية المغراقة

13 تموز / يوليو 2023 02:01

التشريعي يعقد جلسة استماع مشتركة للحكم المحلي والاقتصاد وبلدية المغراقة
التشريعي يعقد جلسة استماع مشتركة للحكم المحلي والاقتصاد وبلدية المغراقة

غزة- وكالة الرأي:

عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي، جلسة استماع لوكيل وزارة الحكم المحلي سمير مطير، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي، ورئيس بلدية المغراقة نضال أبو كميل.

وحضر الجلسة النائب يونس أبو دقة، والنائب م. إسماعيل الأشقر، والنائب د. جميلة الشنطي.

وبحثت اللجنة عدداً من الشكاوى الواردة إليها والمتعلقة بعمل بلدية المغراقة ومتابعتها.  

وتابعت اللجنة عدداً من الملفات المتعلقة ببلدية المغراقة وردود الجهات المستمع لها على ما جاء فيها، في إطار تعزيز الرقابة على مؤسسات الحكم المحلي في قطاع غزة، وضمان تقديم الخدمات للمواطنين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟