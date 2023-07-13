التشريعي يعقد جلسة استماع مشتركة للحكم المحلي والاقتصاد وبلدية المغراقة

غزة- وكالة الرأي:

عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي، جلسة استماع لوكيل وزارة الحكم المحلي سمير مطير، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي، ورئيس بلدية المغراقة نضال أبو كميل.

وحضر الجلسة النائب يونس أبو دقة، والنائب م. إسماعيل الأشقر، والنائب د. جميلة الشنطي.

وبحثت اللجنة عدداً من الشكاوى الواردة إليها والمتعلقة بعمل بلدية المغراقة ومتابعتها.

وتابعت اللجنة عدداً من الملفات المتعلقة ببلدية المغراقة وردود الجهات المستمع لها على ما جاء فيها، في إطار تعزيز الرقابة على مؤسسات الحكم المحلي في قطاع غزة، وضمان تقديم الخدمات للمواطنين.