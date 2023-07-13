شؤون العشائر بخان يونس تعقد دورة تدريبية في حل قضايا الخلافات

خانيونس- وكالة الرأي:

عقدت الإدارة العامة للإصلاح والعشائر في وزارة الداخلية والأمن الوطني - مكتب محافظة خان يونس- دورة تدريبية لرجال الإصلاح في حل قضايا الخلافات.

وأوضح مدير مكتب العشائر بخان يونس حمدان النجار الدورة تتكون لقاءين، استضاف اللقاء الأول النائب في المجلس التشريعي الدكتور يونس الاسطل في اللقاء الأول تحدث خلاله عن أحكام العلاقات الزوجية والأسرية وكيفية تعامل رجل الإصلاح خلال حل هذه الخلافات.



وقال إن اللقاء الثاني استضاف للأستاذ محمد أبو رضوان رئيس نيابة خانيونس وكان عبارة عن لقاء مفتوح حيث تم استقبال بعض الأسئلة المهمة التي تواجه رجل الإصلاح خلال حل القضايا في مراكز الشرطة والنيابة.



وأكد على أهمية الدورة لرجال الإصلاح والمخاتير لأنها تُعد من صميم عملهم في حل المشاكل والخلافات وحماية الحقوق والحفاظ عليها وحماية النسيج الاجتماعي.

وأشار النجار إلى أهمية دور رجال الاصلاح في المجتمع وعن الدور الكبير المنوط بهم في حل النزاعات والقضايا بين الناس.

ولفت إلى أن الدورة "تهدف الدورة لرفع حالة الوعي لرجال الإصلاح وتوعيتها بأحكام الميراث وتقسيمه وفق شريعتنا السمحة والمعاملات والسلوكيات في قضايا الخلافات".