توتنهام يغرى هارى كين بمنصب بعد الاعتزال لتجديد تعاقده

يغرى نادي توتنهام هدافه التاريخي هاري كين بمنصب عقب الاعتزال لإقناعه بالبقاء في صفوف النادي أطول فترة ممكنة وتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن إدارة توتنهام تسعى للإبقاء على هاري كين في صفوف الفريق بعد دخول بايرن ميونخ بقوة لضم اللاعب خلال الميركاتو الحالي.

وأوضح التقرير أنه بالإضافة إلى الراتب الذي سيصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، يُعتقد أن توتنهام على استعداد للنظر في طرق إبقاء كين في النادي بعد انتهاء مسيرته الكروية.

وشدد التقرير يمكن أن يشمل ذلك مساعدة المهاجم في بدء مسيرته التدريبية، كما فعل توتنهام مع اللاعبين السابقين ريان ماسون وجيرمين ديفو، أو تولى دور سفير مثل مدافع توتنهام السابق ليدلي كينج.

وأكد التقرير أنه لم تتم مناقشة أي شيء ويعتقد كين أنه يمكن أن يلعب لمدة 10 سنوات أخرى على المستوى الأعلى، لكن توتنهام يريد أن يفعل كل ما في وسعه لمحاولة الحفاظ على الهداف القياسي للنادي.

ويقوم كين ببناء منزل جديد في ملكية وينتوورث، التي تبعد 15 ميلاً فقط عن ملعب تدريب تشيلسي، ولم يستبعد مديره السابق ماوريسيو بوكيتينو محاولة للتعاقد معه في المستقبل.

وقال أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنهام في تصريحات نقلتها الصحيفة: "لم أحصل على أي تأكيدات ولن أتوقع أي تأكيدات، لأنه عندما تتعامل مع هذه الأنواع من الأشياء، فأنت لا تتعامل معها أبدًا التعاريف أو اليقين".

وأضاف مدرب توتنهام: "أنا فقط أذهب وأحاول التركيز على الأشياء التي أعرفها الآن. ما أعرفه الآن هو أن هاري جزء من هذا الفريق وهو يتطلع إلى العودة إلى التدريب ليكون بين هؤلاء اللاعبين والبدء في العمل معًا ".

ويعتقد بايرن ميونخ أن كين منفتح على الانتقال إلى ألمانيا، وكانت هناك تقارير تفيد بأن توماس توخيل تحدث بالفعل إلى قائد إنجلترا، وأخبره أنه بإمكانهما الفوز بدوري أبطال أوروبا معًا".

ولا يزال مستقبل المهاجم الدولي الإنجليزي غير واضح المعالم، حيث يتبقى في عقده عام واحد، وسيكون على توتنهام بيعه هذا الصيف إذا كان لا يريد للاعب الرحيل مجانا.



وأكدت الصحافة الإنجليزية أن توتنهام تلقى عرضين من بايرن ميونخ تقل قيمتهما عن 100 مليون يورو، لذا رفضهما النادي اللندني، ويبقي نادي بايرن ميونخ الألماني متمسكا بضم قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، ومستعد للانتظار حتى العام المقبل في حال عدم تمكنه من ضم مهاجم توتنهام هذا الصيف.