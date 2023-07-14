مظاهرات في الداخل المحتل احتجاجاً على تفشي الجرائم

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

نُظمت تظاهرات احتجاجية، اليوم الجمعة، ضدّ الجريمة واستفحالها في المجتمع العربيّ، وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وتقاعسها عن محاربتها، في أم الفحم، وطمرة، وبلدة الفريديس، في الداخل المحتل.

وشارك العشرات من أهالي مدينة أم الفحم، ومنطقة وادي عارة، في صلاة جمعة، أقيمت في ساحة السوق البلدي في المدينة، والتي توجّه المشاركون بعدها إلى مركز الشرطة الجديد، حيث احتجوا على تواطؤ الشرطة في ما يخصّ محارية الجريمة، مطالبين بإيجاد حلول.

ورفع المشاركون في المظاهرة اللافتات التي تطالب الشرطة بإيجاد حلول، والتحرك الفوري بصدد الجريمة المتفشية في المجتمع العربي.

وجاءت الصلاة والمظاهرة بدعوة من التحالف الفحماوي لمحاربة العنف والجريمة المتفشية في المدينة، وفي طمرة، شارك العشرات من أهالي المدينة، في وقفة تحت شعار: " هبة البلد لمواجهة العنف"، وذلك أمام مسجد الرحمة.

وردّد المشاركون شعارات تندد بتواطؤ الشرطة، ورفعوا شعارات من قبيل: "الدم العربي مش رخيص".