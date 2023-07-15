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10377 مغادراً و13185 وافدًا عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

15 تموز / يوليو 2023 11:01

غزةوكالة الرأي :

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (9 - 14 يوليو 2023).

وبينت الهيئة أن إجمالي المغادرة عبر المنفذ خلال الأسبوع الماضي بلغت (10377) مغادرًا، فيما بلغ عدد الوصول (13185) وافدًا.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى (10170) مواطنًا (127) أجنبيًا، و(80) من فلسطينيي الداخل، وتوزع الوافدين بين (12957) مواطنًا، و(138) أجنبيًا، و(86) من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى (4) وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

تجدر الإشارة إلى أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

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