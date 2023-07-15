التعليم: إعلان نتائج الثانوية العامة يوم الخميس المقبل

غزة- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، موعد نتائج الثانوية العامة للعام 2023.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب وصل "وكالة الرأي"، أن إعلان النتائج سيكون الخميس المقبل الموافق 20 تموز/ يوليو 2023.

وأكدت أنه سيكون من الممكن لكل مشترك الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط www.psge.ps ، علماً أن عدد الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام (87826) مشتركاً موزعين على النحو الآتي:

الفرع العلمي 24540.

الفرع الأدبي 54641.

فرع الريادة والأعمال 3917 .

الفرع الشرعي 1242.

الفروع المهنية 3486.