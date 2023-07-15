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التعليم: إعلان نتائج الثانوية العامة يوم الخميس المقبل

15 تموز / يوليو 2023 03:15

غزة- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، موعد نتائج الثانوية العامة للعام 2023.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب وصل "وكالة الرأي"، أن إعلان النتائج سيكون الخميس المقبل الموافق 20 تموز/ يوليو 2023.

وأكدت أنه سيكون من الممكن لكل مشترك الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط www.psge.ps ، علماً أن عدد الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام (87826) مشتركاً موزعين على النحو الآتي:
الفرع العلمي 24540.
الفرع الأدبي 54641.
فرع الريادة والأعمال 3917 .
الفرع الشرعي 1242.
الفروع المهنية 3486.

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