التعليم: إعلان نتائج الثانوية العامة يوم الخميس المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، موعد نتائج الثانوية العامة للعام 2023.
وذكرت الوزارة في بيان مقتضب وصل "وكالة الرأي"، أن إعلان النتائج سيكون الخميس المقبل الموافق 20 تموز/ يوليو 2023.
وأكدت أنه سيكون من الممكن لكل مشترك الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط www.psge.ps ، علماً أن عدد الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام (87826) مشتركاً موزعين على النحو الآتي:
الفرع العلمي 24540.
الفرع الأدبي 54641.
فرع الريادة والأعمال 3917 .
الفرع الشرعي 1242.
الفروع المهنية 3486.