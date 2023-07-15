حماس تبارك جهد كتائب القسام في جنين

غزة- وكالة الرأي:

قال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع :"نبارك جهد كتائب القسام في جنين وإدخالهم عبوة (شواظ) مضادة للدروع ضمن الوسائل القتالية المستخدمة في مواجهة الاحتلال الصهيوني".

واعتبر في تصريحات صحفية، أن المقاومة التي تتراكم في الضفة الغربية والوسائل التي تتطور تأتي في إطار الاستعدادات المستمرة والجاهزية للدفاع عن الأقصى وحماية الأرض والشعب.

وأكد القانوع أن المقاومة قطعت شوطاً كبيرا ًفي الضفة الغربية ولم تعد هبة عابرة أو ثورة مؤقتة وإنما مقاومة منظمة وموجهة تستطيع أن تدافع عن شعبنا وتوجه ضربات للاحتلال الصهيوني.

وشدد على أن جنين أصبحت محرمة على الاحتلال وهناك مخيمات ومدن على درب جنين وستنتقل تجربة المقاومة فيها وستخوض مواجهات وتوجه ضربات في معركتنا المفتوحة مع الاحتلال.

وجدد القانوع تأكيده أن حماس مع كل فعل مقاوم في الضفة الغربية سواء بالتنفيذ أو الدعم المباشر أو الاسناد ومع كل تطور لوسائل المقاومة لتثبيت معادلة مع الاحتلال حتى دحره عن أرضنا.