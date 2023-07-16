ميسي يوقع رسمياً لإنتر ميامي

وقع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسميا عقدا مع إنتر ميامي يربطه بنادي الدوري الأمريكي حتى 2025 مع طموح مواصلة بناء "هذا المشروع الجميل"، وفق البيان الصادر السبت عن فريقه الجديد.

وقال ميسي "أنا متحمس جدا لبدء هذه الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي وفي الولايات المتحدة. هذه فرصة رائعة ومعا سنواصل بناء هذا المشروع الجميل. الفكرة هي أن نعمل معا من أجل تحقيق الأهداف التي وضعناها، وأنا أتطلع بفارغ الصبر كي أبدأ بالمساعدة هنا في موطني الجديد".



ووصل ابن الـ36 عاما إلى فلوريدا الثلاثاء الماضي لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة المقدرة قيمتها بـ60 مليون دولار سنويا.

وسيقدم النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي للجماهير خلال حفل رسمي في الاستاد غدا الأحد.

وسيكون ميسي أبرز اسم على الإطلاق ينتقل إلى الدوري الأمريكي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه الذي وصل إلى نيويورك كوزموس في عام 1975.

ومن المتوقع أن يساهم وصول ميسي في تعزيز عدد المشتركين الجدد في البطاقة الموسمية للدوري الأمريكي على منصة "آبل تي في" كما ارتفعت أسعار تذاكر المباريات التي من المحتمل أن يشارك فيها "البرغوث".

وسيلتحق بميسي، زميله السابق في برشلونة، الإسباني سيرجيو بوسكيتس فيما سيتولى الأرجنتيني خيراردو مارتينو "تاتا"، مدرب المنتخب الأرجنتيني والنادي الكتالوني السابق، الإشراف على إنتر ميامي.

المصدر: وكالات