النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2573) الأحد 16/7/2023

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حماس تدعو إلى موقف فلسطيني موحد لحماية القدس والأقصى من مخاطر التهويد

فلسطين ترحب بجهود مصر لعقد قمة دول جوار السودان

حماس": حكومة الاحتلال تواصل سياسة التطهير العرقي

بالفيديو "القسام" في جنين تعلن عن إدخال عبوة "شواظ 1" للخدمة

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منظمة التحرير الفلسطينية: تصاعد قياسي للزحف الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية هذا العام

جيش الاحتلال يقتحم نابلس وعدة بلدات وقرى فلسطينية في محيطها- (فيديوهات)

الاهرام المصرية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مُصلى "باب الرحمة" بالمسجد الأقصى المبارك

وسائل إعلام إسرائيلية: نقل نتنياهو إلى المستشفى إثر فقدانه الوعي بمنزله

الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل مسيلة للدموع على وفد من الإعلاميين بمزارع شبعا جنوب لبنان

الاحتلال يصيب فلسطينيًا بالرصاص ويعتقله بدعوى مُحاولته التسلل إلى مستوطنة في الخليل

مُستوطنون إسرائيليون يقومون بتبوير أرض زراعية وآخرون يعتدون على فلسطينيين جنوب الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في مُحافظة "نابلس"

إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في رام الله

الشروق المصرية

مستوطنون إسرائيليون يضخون مياها عادمة في أراض فلسطينية

إسرائيل: إطلاق النار لتفريق متظاهرين تجاوزوا الخط الأزرق من لبنان

قوات إسرائيلية تطلق قنابل مسيلة للدموع على صحفيين بالحدود اللبنانية

إصابات بين الفلسطينيين جراء اعتداءات شنها المستوطنون جنوبي الخليل

قوات إسرائيلية تقتحم نابلس وعدة بلدات وقرى فلسطينية في محيطها

فيديو.. قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتهاجم الفلسطينيين بالقنابل

الغد الأردنية

الاحتلال يضع خطة للسيطرة على 60 % من الضفة لصالح الاستيطان

الشرق القطرية

" إصابة فلسطيني إثر اعتداء لمستوطنين واعتقال اثنين آخرين في الضفة الغربية

6 قرارات وقوانين عنصرية استهدفت الأسرى خلال النصف الأول من عام 2023

وفاة طفل غرقًا في بركة سباحة بأريحا

فرض حظر نشر تفاصيل مقتل إسرائيلية قرب أريحا

الكنيسة" تستعيد أراضٍ مقدسية بيعت ليهود

الأحمد يبحث مع بوغدانوف آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

وزير التعليم العالي الليبي يعلن إصدار بطاقات المنحة للطلبة الفلسطينيين

الاحتلال يعتقل شابًا عند أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك

ميكروت" الإسرائيلية تخفض كميات المياه المزودة لبيت لحم والخليل

التربية: نتائج الثانوية العامة الخميس المقبل

الحياة الجديدة

"البقيعة" يجود بـ "العنبر" رغم تذبذب الأمطار

جبهة النضال تحيي في لبنان الذكرى الـ 56 لانطلاقتها

الاحتلال يقمع وقفة ضد هدم منزل مواطن في سلوان

أبو هولي: مؤتمر المشرفين سيبحث أزمة "الأونروا" المالية

إصابات إثر اعتداء للمستوطنين على المواطنين في مسافر يطا

الاحتلال يقتحم نابلس وعدة بلدات وقرى في محيطها

جريدة الأيام

أهالي قرية أم صفا يزيلون بؤرة استيطانية وإصابة العشرات في قمع مسيرات...

القدس: الاحتلال يقمع وقفة سلمية في الشيخ جراح ويعتقل 4 مواطنين

قرار أممي بتحديث قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات

الأمم المتحدة: العدوان الإسرائيلي الأخير على جنين ومخيمها ألحق أضراراً...

خبراء قانونيون: العمليات الإسرائيلية في جنين ترقى لجرائم حرب

جنود بالجيش الإسرائيلي يبلغون قادتهم بالتوقف عن مشاركتهم بالتدريبات...

استطلاعان إسرائيليان: تراجع شعبية "الليكود" وتقدم "المعسكر الوطني"

حبيب عبد الرب سروري.. يوميّات روائي يمني في فلسطين!

منذ مطلع العام: الإعلان عن 13 ألف وحدة استيطانية بالضفة

مواجهات إثر قمع الاحتلال وقفة ضد هدم المنازل في سلوان

مستوطنون يضخون مياها عادمة بأراض فلسطينية

الاحتلال يصيب مواطنا ويعتقل ثلاثة آخرين خلال ...

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16 تموز (يوليو)

2006م مصرع تسعة صهاينة وإصابة 30 آخرين في قصف صاروخي نفذه حزب الله واستهدف مدينة حيفا المحتلة.

2006م شهيدان من ألوية الناصر صلاح الدين و3 جرحى بينهم ضابط إسعافٍ وصحافيّ ياباني في غارات جوية صهيونية على " بيت حانون "، والشهيدان هما: عبد اللطيف عبيد (19 عاماً) وعلي ماهر عطا الله (20 عاماً).

2004م مجموعات مسلّحة مجهولة تشنّ حملة اختطافٍ لعددٍ من أعيان السلطة الفلسطينيّة و بعض الصحافيين الأجانب في قطاع غزة ، و تمّ خلالها اختطاف مدير شرطة غزة العميد غازي الجبالي .

2002 استشهد الصحفي "عماد أبو زهرة" في مدينة جنين بعد أن تعرض لإطلاق نار كثيف.

2002م مجموعة من مجاهدي كتائب القسّام تهاجم حافلةً صهيونيّةً قرب مستوطنة "عمانوئيل" في الضفة الغربيّة ، و تقتل 8 مستوطنين و تصيب 30 آخرين بجروحٍ . و اشتبكت المجموعة ثانية مع قواتٍ صهيونيّة أثناء رحلة عودتها و قتلت ضابطاً صهيونياً و جرحت ثلاثة آخرين ، و استشهد خلال الاشتباك عاصم عصيدة .

2001م الاستشهاديّ نضال مصطفى إبراهيم شادوف ، من حركة الجهاد الإسلاميّ ، يفجّر نفسه في محطة قطارات صهيونيّة شمال تل أبيب و يوقع 10 صهاينة بين قتلى و جرحى .

1995م انتحار نائب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق مردخاي غور بإطلاقه النار على نفسه.

1990م قرّر وزراء خارجيّة الدول العربيّة في اجتماعهم بتونس مقاطعة كلّ الشركات و الوكالات الغربيّة التي تساهم في تهجير اليهود السوفييت إلى الكيان الصهيونيّ .

1976م الهجوم السادس والخمسون على مخيم تل الزعتر، واشترك في هذه العملية التي تحمل اسم وليم حاوي عضو المكتب السياسي لحزب الكتائب، رئيس المجلس الحربي الكتائبي الذي قتل على يد مقاتلي القوات المشتركة اللبنانية الفلسطينية المدافعة عن مخيم تل الزعتر أثناء الهجوم الذي قامت به على مواقع القوات الانعزالية في محوري المير والدكوانة بتاريخ 13/7/1976، لفك الحصار عن المخيم، حيث قام ألفي مقاتل انعزالي بقصف المخيم من كل المحاور وبكل أنواع الأسلحة دونما رحمة أو شفقة.

1948م احتلال مدينتي الناصرة وصفد في فلسطين من قبل العصابات اليهودية المسلحة.