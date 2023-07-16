النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2573) الأحد 16/7/2023
أخبار فلسطينية
حماس تدعو إلى موقف فلسطيني موحد لحماية القدس والأقصى من مخاطر التهويد
فلسطين ترحب بجهود مصر لعقد قمة دول جوار السودان
حماس": حكومة الاحتلال تواصل سياسة التطهير العرقي
بالفيديو "القسام" في جنين تعلن عن إدخال عبوة "شواظ 1" للخدمة
الرشق: ندعو لتكثيف الرباط بالأقصى لمواجهة مشاريع الاحتلال التهويدية
منتدى الإعلاميين يطالب السلطة بالإفراج عن الصحفي عقيل عواودة
الباشا: نمر بأزمة مالية خانقة ونبذل جهودًا لصرف الرواتب
حماس تبارك جهد كتائب القسام في جنين
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يؤكد أنه «بحالة جيدة» بعد دخوله المستشفى لشعوره «بدوار»
مظاهرة عربية أمام مقر نتنياهو
مكتب نتنياهو: نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المستشفى لكنه بخير
وزير إسرائيلي: رفض الخدمة العسكرية يقرّب خطر الحرب
اخبار دولية
نائب أيرلندي يطالب بلاده بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين
مقررة أممية تصدر تقريرها حول الحرمان من الحرية في فلسطين
مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارًا بتحديث قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات
نواب أميركيون يُقاطعون خطاب هرتسوغ أمام الكونغرس
أخبار عربية
مهرجان في الكويت احتفاء بانتصار جنين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
منظمة التحرير الفلسطينية: تصاعد قياسي للزحف الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية هذا العام
جيش الاحتلال يقتحم نابلس وعدة بلدات وقرى فلسطينية في محيطها- (فيديوهات)
الشرق الأوسط
نتنياهو يؤكد أنه «بحالة جيدة» بعد دخوله المستشفى لشعوره «بدوار»
هدوء حذر على الحدود الجنوبية إثر استهداف إسرائيلي لطاقم إعلامي ونائب لبناني
قوات إسرائيلية تقتحم نابلس وعدة بلدات وقرى في محيطها
الاهرام المصرية
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مُصلى "باب الرحمة" بالمسجد الأقصى المبارك
وسائل إعلام إسرائيلية: نقل نتنياهو إلى المستشفى إثر فقدانه الوعي بمنزله
الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل مسيلة للدموع على وفد من الإعلاميين بمزارع شبعا جنوب لبنان
الاحتلال يصيب فلسطينيًا بالرصاص ويعتقله بدعوى مُحاولته التسلل إلى مستوطنة في الخليل
مُستوطنون إسرائيليون يقومون بتبوير أرض زراعية وآخرون يعتدون على فلسطينيين جنوب الضفة الغربية
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في مُحافظة "نابلس"
إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في رام الله
الشروق المصرية
مستوطنون إسرائيليون يضخون مياها عادمة في أراض فلسطينية
إسرائيل: إطلاق النار لتفريق متظاهرين تجاوزوا الخط الأزرق من لبنان
قوات إسرائيلية تطلق قنابل مسيلة للدموع على صحفيين بالحدود اللبنانية
إصابات بين الفلسطينيين جراء اعتداءات شنها المستوطنون جنوبي الخليل
قوات إسرائيلية تقتحم نابلس وعدة بلدات وقرى فلسطينية في محيطها
فيديو.. قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتهاجم الفلسطينيين بالقنابل
الغد الأردنية
الاحتلال يضع خطة للسيطرة على 60 % من الضفة لصالح الاستيطان
الاحتلال يقتحم نابلس وبلدات وقرى في محيطها
الشرق القطرية
" إصابة فلسطيني إثر اعتداء لمستوطنين واعتقال اثنين آخرين في الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" بحراسة مشددة
منظمة: الوحدات الاستيطانية في الضفة تُسجل رقمًا قياسيًا على نطاق سنوي
حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
قوات الاحتلال تعتقل شابين من جنين وبيت لحم
لانتقاده إهدار المال العام.. إسقاط عضوية جمال سليم من مجلس بلدية سلفيت
6 قرارات وقوانين عنصرية استهدفت الأسرى خلال النصف الأول من عام 2023
أجهزة السلطة تواصل حملتها التي تستهدف عشرات الشبان في بلدة جبع
القدس المحلية
الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة
وفاة طفل غرقًا في بركة سباحة بأريحا
فرض حظر نشر تفاصيل مقتل إسرائيلية قرب أريحا
الكنيسة" تستعيد أراضٍ مقدسية بيعت ليهود
الأحمد يبحث مع بوغدانوف آخر التطورات على الساحة الفلسطينية
وزير التعليم العالي الليبي يعلن إصدار بطاقات المنحة للطلبة الفلسطينيين
الاحتلال يعتقل شابًا عند أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك
ميكروت" الإسرائيلية تخفض كميات المياه المزودة لبيت لحم والخليل
التربية: نتائج الثانوية العامة الخميس المقبل
الحياة الجديدة
"البقيعة" يجود بـ "العنبر" رغم تذبذب الأمطار
جبهة النضال تحيي في لبنان الذكرى الـ 56 لانطلاقتها
الاحتلال يقمع وقفة ضد هدم منزل مواطن في سلوان
أبو هولي: مؤتمر المشرفين سيبحث أزمة "الأونروا" المالية
إصابات إثر اعتداء للمستوطنين على المواطنين في مسافر يطا
الاحتلال يقتحم نابلس وعدة بلدات وقرى في محيطها
جريدة الأيام
أهالي قرية أم صفا يزيلون بؤرة استيطانية وإصابة العشرات في قمع مسيرات...
القدس: الاحتلال يقمع وقفة سلمية في الشيخ جراح ويعتقل 4 مواطنين
قرار أممي بتحديث قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات
الأمم المتحدة: العدوان الإسرائيلي الأخير على جنين ومخيمها ألحق أضراراً...
خبراء قانونيون: العمليات الإسرائيلية في جنين ترقى لجرائم حرب
جنود بالجيش الإسرائيلي يبلغون قادتهم بالتوقف عن مشاركتهم بالتدريبات...
استطلاعان إسرائيليان: تراجع شعبية "الليكود" وتقدم "المعسكر الوطني"
حبيب عبد الرب سروري.. يوميّات روائي يمني في فلسطين!
وكالة صفا
الاحتلال يطلق النار على مركبة ببلدة بير زيت ويصيب مواطنتين
وزير التعليم الليبي يصدر بطاقات المنحة الطلابية للفلسطينيين
أجهزة السلطة تواصل حملة الاعتقالات في جبع
بالصور وقفة برام الله رفضًا للاعتقال السياسي
مؤسسات حقوقية: الاعتقالات السياسية بالضفة خطر حقيقي على حقوق الإنسان
مستوطنون يضخون مياه عادمة في أراضي المواطنين غربي بيت لحم
وكالة الرأي الفلسطينية
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
مقاومون يطلقون النار صوب مستوطنة في الخليل
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين
كتائب القسام تزف مجاهدًا توفي إثر ماس كهربائي
الاحتلال يُخفض كميات المياه المزودة لبيت لحم والخليل
الداخلية تحذر من إطلاق النار والمفرقعات عند الاحتفال بالتوجيهي
فلسطين اليوم
بعد تأخر صرفها…مالية غزة تخرج عن صمتها وتؤكد سعيها لصرف الراتب الأسبوع الحالي بدون فئات
بالصور بعد استشهاده بشهرين .."سائد" يولد من جديد في غزة
تأجيل جلسة حكومة الاحتلال الأسبوعية وإخضاع نتنياهو لمزيد من الفحوصات الطبية
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سما نيوز
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عرب 48
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حدث في مثل هذا اليوم
- 16 تموز (يوليو)
- 2006م استشهاد ثلاثة من مجاهدي كتائب القسام خلال التصدي لقوات الاحتلال في بيت حانون شمال قطاع غزة، والشهداء هم: عبد الكريم يوسف حمد، ومعاذ عدوان، وشحادة زهير الكفارنة.
- 2006م مصرع تسعة صهاينة وإصابة 30 آخرين في قصف صاروخي نفذه حزب الله واستهدف مدينة حيفا المحتلة.
- 2006م شهيدان من ألوية الناصر صلاح الدين و3 جرحى بينهم ضابط إسعافٍ وصحافيّ ياباني في غارات جوية صهيونية على "بيت حانون"، والشهيدان هما: عبد اللطيف عبيد (19 عاماً) وعلي ماهر عطا الله (20 عاماً).
- 2004م مجموعات مسلّحة مجهولة تشنّ حملة اختطافٍ لعددٍ من أعيان السلطة الفلسطينيّة و بعض الصحافيين الأجانب في قطاع غزة ، و تمّ خلالها اختطاف مدير شرطة غزة العميد غازي الجبالي .
- 2002 استشهد الصحفي "عماد أبو زهرة" في مدينة جنين بعد أن تعرض لإطلاق نار كثيف.
- 2002م مجموعة من مجاهدي كتائب القسّام تهاجم حافلةً صهيونيّةً قرب مستوطنة "عمانوئيل" في الضفة الغربيّة ، و تقتل 8 مستوطنين و تصيب 30 آخرين بجروحٍ . و اشتبكت المجموعة ثانية مع قواتٍ صهيونيّة أثناء رحلة عودتها و قتلت ضابطاً صهيونياً و جرحت ثلاثة آخرين ، و استشهد خلال الاشتباك عاصم عصيدة .
- 2001م الاستشهاديّ نضال مصطفى إبراهيم شادوف ، من حركة الجهاد الإسلاميّ ، يفجّر نفسه في محطة قطارات صهيونيّة شمال تل أبيب و يوقع 10 صهاينة بين قتلى و جرحى .
- 1995م انتحار نائب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق مردخاي غور بإطلاقه النار على نفسه.
- 1990م قرّر وزراء خارجيّة الدول العربيّة في اجتماعهم بتونس مقاطعة كلّ الشركات و الوكالات الغربيّة التي تساهم في تهجير اليهود السوفييت إلى الكيان الصهيونيّ .
- 1976م الهجوم السادس والخمسون على مخيم تل الزعتر، واشترك في هذه العملية التي تحمل اسم وليم حاوي عضو المكتب السياسي لحزب الكتائب، رئيس المجلس الحربي الكتائبي الذي قتل على يد مقاتلي القوات المشتركة اللبنانية الفلسطينية المدافعة عن مخيم تل الزعتر أثناء الهجوم الذي قامت به على مواقع القوات الانعزالية في محوري المير والدكوانة بتاريخ 13/7/1976، لفك الحصار عن المخيم، حيث قام ألفي مقاتل انعزالي بقصف المخيم من كل المحاور وبكل أنواع الأسلحة دونما رحمة أو شفقة.
- 1948م احتلال مدينتي الناصرة وصفد في فلسطين من قبل العصابات اليهودية المسلحة.
- 1099 الصليبيون بعد يوم من اغتصاب القدس من المسلمين يجمعون اليهود ويحرقونهم. وخلال احتلال الصليبيين للمدينة المقدسة الذي استمر 88 عاماً مُنع اليهود من دخولها.