سلطة الأراضي تؤكد على أهمية تسوية أوضاع وتسجيل الأراضي

غزة-وكالة الرأي

أكدت سلطة الأراضي على أهمية تسوية أوضاع وتسجيل الأراضي غير المسجلة والواقعة في أراضي الأقساط ومشاريع الإسكان القديم.

وبينت سلطة الأراضي خلال تقريرها النصفي للعام الجاري أن مساحة الأرض المسجلة والمنقول ملكيتها ضمن أراضي الأقساط بلغ (120,55) دونم ،موضحة أن التسجيل يجري وفق إجراءات سهلة وميسرة لتشجيع المواطنين على تثبيت الملكية.

وجاء في التقرير الصادر عن سلطة الأراضي إلى أن النصف الأول من العام الحالي شهد تنفيذ قرارات تخصيص ما مساحته 156,700م2، للمنفعة العامة، إضافة إلى إلغاء تخصيص ما مساحته 3,533م2 لعدم التزام الجهات المخصصة لها بتنفيذ المشاريع والأهداف الذي جرى تخصيص الأرض لأجلها .

كما تمكنت الطواقم الميدانية التابعة لدائرة التفتيش والمتابعة من إزالة تعديات عن ما مساحته 57.95 دونم عن الأراضي الحكومية وتنفيذ 1718 جولة تفتيشية إضافة الى تقديم349 شكاوى بحق المتعدين على الأراضي الحكومية أمام الجهات المختصة ،ولك تنفيذاً للسياسة الحكومية العامة بالمحافظة على الأرضي الحكومية ومنع التعدي عليها وملاحقة المتعدين.

وحسب تقرير سلطة الأراضي وحسب إجراءات العمل علي معالجة التعديات وتسوية أوضاع المواطنين في العشوائيات السكنية فقد تم تسوية وضع (28 مواطن ) إضافة إلى تنفيذ (1587) معاملة انتفاع عام متعلقة بإيجارات وبيوع وجمعيات سكنية

وعلى الصعيد ذاته أشار تقرير سلطة الأراضي إلى أن سلطة الأراضي سعت خلال العام الجاري إلى تجويد الخدمات المقدمة للجمهور وتطوير منظومة العمل الإلكترونية لتسهيل تقديم الخدمة، لا سيما في صالة الاستقبال والإدارة العامة للأراضي والعقارات حيث تم تقديم الخدمة لنحو 13466 مراجع و إصدار 5881 مستخرج قيد، و بلغ عدد المعاملات المفتوحة 2167 معاملة، بينما بلغ عدد المعاملات التامة 6002 معاملة، إضافة الى تنفيذ 251 معاملة مشروحات حول ملكيات الأراضي للمواطنين والرد على طلبات المحاكم بإعداد مشروحات أو مستخرجات قيد بواقع 2490 معاملة .

أما بخصوص سير العمل في الإدارة العامة للمساحة والإنجازات التي حققتها خلال النصف الأول من العام الجاري حيث تم تنفيذ 674 معاملة وتعين حدود 55 معاملة ،هذا فيما نفذت الطواقم الميدانية في الإدارة العامة للمساحة 433 معاملة إضافة الى اسقاط 354 معاملة على منظومة GIS .

إلى ذلك عملت سلطة الأراضي خلال الأشهر الماضية على تعزيز الجانب القانوني في عملها وتقديم الخدمات والاستشارات المطلوبة لخلق وعي أكبر بين الموظفين والمواطنين بأهمية تطبيق القوانين والأنظمة التي تنظم عمل سلطة الأراضي حيث تم تقديم 1499 استشارة قانونية و متابعة 878 قضية تنفيذ و متابعة قضايا وشكاوى ضد 349 من المتعدين على الأراضي الحكومية .

وبخصوص تطوير المنظومة الالكترونية فقد عمدت وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات إلى تطوير المنظومة الإلكترونية في إطار سعيها الدائم إلى التحول الرقمي من خلال تطوير أيقونة للاستعلام عن أراضي الأقساط وتطوير أنظمة العمل لتسهيل إنجاز المعاملات .

واوضح تقرير سلطة الأراضي الى الجهود التي بذلتها وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي لتجويد الخدمات وتنظيم العمل من خلال إعادة هندسة العمليات والإجراءات المتبعة في تنفيذ المعاملات وخدمات الجمهور ولتشجيع العاملين داخل سلطة الأراضي على التطوير فقد نفذت وحدة التخطيط مسابقة أفضل مبادرة لتطوير العمل و إعداد استطلاع رأي لمعرفة رضا الجمهور على خدمات سلطة الأراضي .