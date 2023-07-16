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مستشفى الصداقة تنظم لقاء ترفيهياً لعدد من مريضات السرطان

16 تموز / يوليو 2023 01:16

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غزة-وكالة الرأي 

نظمت مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني مركز غزة للسرطان بالتعاون والتنسيق مع مركز شؤون المرأة  لقاءً ترفيهياً لعدد من مريضات السرطان ، وذلك ضمن مبادرة مجتمعية بعنوان "الامل والحياة "لمريضات مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني (جلسات دعم جماعي ) .

وحضر اللقاء فريق وحدة الصحة النفسية بالمستشفى ولجنة العلاقات العامة بالمستشفى، تخلله حفل عيد ميلاد لبعض المريضات الذي صادف تاريخ ولادتهم يوم الفعالية ، إضافة الى مجموعة من الألعاب الترفيهية والعروض المسلية دعماً ومساندة لهن وتقديم الهدايا والجوائز العينية .

وأشار المدير الإداري والمالي للمستشفى عبد الحكيم البطة ، إلى أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات واللقاءات التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تخفيف الضغوط النفسية التي يعاني منها مريضات السرطان خاصة في قطاع غزة ، بالتوازي مع ما تقدمه المستشفى من خدمات صحية ورعاية للمرضى بشكل عام.

ودعا المؤسسات الوطنية وكل الأوفياء لتقديم يد العون والمساعدة لمرضى السرطان في قطاع غزة ، مؤكداأن هذا اللقاء الترفيهي الخاص بالمريضات يهدف إلى خلق بيئة صحية وروح الإيجابية وينشر السعادة والفرحة والبهجة على نفوس المرضى .

وأشارت منسقة الدعم النفسي والاجتماعي في مركز شؤون المرأة أ. اعتماد وشح ان المركز يحرض على تقديم المبادرات للمريضات بهدف دمجهن في المجتمع وإدخال السرور إلى قلوبهن وتوفير الترفيه والدعم النفسي والاجتماعي لهن.

يذكر أن من بين الحالات الجديدة المسجلة وفق إحصائية وزارة الصحة الفلسطينية للعام 2022م تم تشخيص 5,201 من الاناث، ونسبة حدوث مرض السرطان حسب النوع الاجتماعي 55% إناث، حيث أكثر أنواع السرطان حدوثا سرطان الثدي وبنسبة 34.6%.

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