التنمية البشرية بالصحة تستكمل عقد دورات جراحة المناظيرCSLS

غزة-وكالة الراي

افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية دورة أساسيات جراحة المناظير والتي تستهدف الأطباء الملتحقين ببرامج البورد الفلسطيني للتخصصات الجراحية المختلفة بإشراف مدربين محليين من استشارييّ الجراحة والمعتمدين من الكلية الملكية للجراحين.

ويأتي ذلك استكمالا لمشروع عقد دورات جراحة المناظير ومهارات الجراحة الأساسية المعتمدة من الكلية الملكية للجراحين – بريطانيا.

وأكد مدير البرنامج التدريبي د. ناصر رضوان أن هذه الدورة هي الأولى التي تًعقد في هذا العام وسيعقبها خمس دورات تدريبية سيتم تنفيذها حتى نهاية العام في كل من أساسيات جراحة المناظير ومهارات الجراحة الأساسية وهي دورات مخصصة ضمن البرنامج التدريبي للملتحقين في برنامج البورد الفلسطيني.

وثمن رضوان الدور البارز لمؤسسة العون الطبي للفلسطينيين (MAP-UK) على دعمهم المستمر للقطاع الصحي خاصة برامج التدريب.

يذكر ان أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة يومين يتخلله محاضرات نظرية وعملية تتمثل في تعلم الاساسيات في مختبر المهارات قبل التعامل مع المريض مباشرة، إضافة إلى امتحان عملي في نهاية الدورة